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找回台灣勞動文史 許銘春南下參訪高雄勞博館

中央社／ 高雄16日電
勞動部長許銘春。報系資料照／記者杜建重攝影
勞動部長許銘春。報系資料照／記者杜建重攝影

勞動部長許銘春今天參訪高雄市勞工博物館，期許未來共同努力，逐步完善台灣勞動文史拼圖。高市勞博館是全國唯一以勞工為主題的博物館，108年更獲得文化部博物館評鑑肯定。

高雄市勞工局長周登春代表市長陳其邁致贈勞博特色文創品「台灣工仔—打鐵工火旺」，表達中央、地方及勞工朋友攜手打拼之意。

許銘春在周登春解說導覽，觀賞由勞博館志工團演出勞動劇場「揮灑青春~女孩站起來」、「船傳」常設展戲劇式導覽，以及參觀「汗水的印記—高雄ㄟ勞工」常設展、「Jalan Jalan移路相伴」、「工會的故事，咱自己說—權權到位」特展等多檔展覽。

許銘春過去在陳菊擔任高雄市長時為其副手，她表示，透過這次參訪更深入了解勞博館長期致力勞動文史上努力及累積。對於過去的加工出口區女工們的甘苦故事，到當代的工會組織及移工相關議題的倡議等內容印象深刻，這些都是勞動部曾經陪伴勞工朋友走過、或正在共同面對課題。

許銘春說，勞動部近年關注台灣勞動文化與歷史的累積，勞研所自民國110年起投入台灣礦工勞動史的調查及研究。這只是個開始，未來將與高雄市勞工博物館及每一位勞工共同努力，逐步完善台灣勞動文史拼圖。

周登春指出，台灣勞動者的故事不應被遺忘在歷史塵埃中，高雄市勞博館是全國唯一以「勞工」為主題的博物館，長期致力典藏及研究兩項基本功。開館至今透過同仁努力，讓勞政部門所屬的展館逐步朝向專業化博物館發展，108年更獲得文化部博物館評鑑肯定。

勞工局今天新聞稿表示，勞博館民國104年配合市府政策遷館至中正四路現址後，逐步配合博物館法制定典藏政策及設置博物館專業諮詢會，並推動文物數位化工作與文化部文典共構系統介接，提升博物館專業功能，持續累積館內典藏研究基礎，轉化為更貼近大眾的展覽及教育推廣活動。

博物館 高雄市長 許銘春

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