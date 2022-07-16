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爭取國家級身分 鵝鑾鼻燈塔升格為縣定古蹟
有139年歷史的鵝鑾鼻燈塔，歷經戰亂，屏東縣政府認為燈塔具重要歷史地位，為爭取國家級古蹟身分邁出第一步，6月已從歷史建築升格為屏東縣定古蹟。
屏東縣政府文化資產保護所主任林洋助告訴中央社記者，鵝鑾鼻燈塔在西元2007年10月登錄為屏東縣歷史建築，認為燈塔具有獨特性，去年底歷經審議會議後，在今年6月升格為屏東縣定古蹟，為爭取國家級文資身分向前邁進。
「鵝鑾鼻燈塔絕對有資格成為國定古蹟」林洋助指出，19世紀時因接連發生羅妹號事件、八瑤灣事件，甚至引發牡丹社事件，不希望再有船難或是誤殺事件發生，最後興建了鵝鑾鼻燈塔，有重要的歷史地位。
林洋助表示，鵝鑾鼻燈塔由航港局管理，每年定期會執行維護管理，計畫報請縣府備查，目前則提保存計畫，進一步申請為國定古蹟。
依縣府資料，1881年興建的鵝鑾鼻燈塔，位於鵝鑾鼻岬角，塔高21.4公尺，塔身為白色鐵造圓塔，是台灣本島最南燈塔。燈樓面向西南方，背山臨海，並構築成砲壘形式，圍牆有射擊的槍眼，四周並築壕溝，使得鵝鑾鼻燈塔成為全國獨一無二的武裝燈塔。日治時期選為「台灣八景」，豎立「台灣八景鵝鑾鼻碑」。
1962年改建時，換上國內光力最強的旋轉透鏡電燈，光度達180萬燭光，每30秒旋轉一周，見距20海浬，使得鵝鑾鼻燈塔不僅是國內光程最遠燈塔，還享有「東亞之光」美譽。目前成為墾丁國家公園觀光勝地之一環，其地左瀕太平洋，面對巴士海峽，與菲律賓呂宋島遙遙相對，於1992年起開放給民眾參觀。
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