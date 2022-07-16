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傳習技藝結業 陳濟民：文資修復金門啟航

中央社／ 金門縣16日電
金門知名的大木師傅翁水千（左四）獲贈金門翁氏宗親會致贈的「人間國寶」匾額。報系資料照／記者蔡家蓁攝影 蔡家蓁
金門知名的大木師傅翁水千（左四）獲贈金門翁氏宗親會致贈的「人間國寶」匾額。報系資料照／記者蔡家蓁攝影 蔡家蓁

經過近半年向「人間國寶」翁水千和莊西勢習藝，19名學員今天在金門獲得傳習計畫結業證書；文化部文化資產局長陳濟民宣告，文資修復產業生態系從金門起航，帶動各縣市。

同為85歲的金門土木匠師莊西勢和大木作匠師翁水千，2人在民國105年獲頒文化部「重要保存技術及保存者」殊榮（有「人間國寶」之稱）；106年同為第2屆金門文化獎得主。

文資局與金門縣共同推動的「大木作技術保存者翁水千、土水瓦作技術保存者莊西勢傳習計畫」，由金門大學建築學系教授劉華嶽、台灣師範大學教授江柏煒主持，邀請莊西勢、翁水千授課指導。課程從2月中旬進行到6月下旬，今天辦理結業典禮。

匠藝傳習計畫結業典禮在金寧鄉「北山頹屋修復基地」舉行，由陳濟民與金門縣長楊鎮浯頒發感謝狀給莊西勢、翁水千、李清海等匠師，感謝他們無私傳承畢生技藝。

陳濟民致詞表示，匠師是傳統建築修復的靈魂人物，全台約2700處具有文資身分建築，以每年修復200處估計，1年需要傳統工匠450人次；雖具資格的傳建匠師有800多人，但真正投入修復產業只有200多人，供不應求，傳統匠師「舞台非常非常大」。

陳濟民說，傳統匠師工作辛苦，待遇又不如現代營建業，以致出現失傳危機，文化部已通令各縣市提高匠師薪資，比現代營建廠高15%到20%；同時要求在辦理傳統建築修復工程開工典禮時務必表彰參與匠師。

陳濟民肯定金門在尊榮匠師方面做得最到位。他說，金門有無數的傳統、歷史建築，最有條件成為傳建修復示範，並宣告台灣文資修復產業生態系從金門啟航，進而帶動其他縣市傳建修復。

這次傳習計畫總計19名學員參與，分別為大木作工項9人、土水作工項10人，總共完成320個小時的學科與術科操作課程（學科20小時、術科300小時），兩項工項以莊西勢的土水保存技術、翁水千的大木保存技術為核心內容。

前者訓練課程為傳統漢式建築地坪、牆身的修復，以及屋面作脊技術等；後者則為大木作構件修復、組裝、仿作等工項，以及宗祠為主的空間規劃、落篙技術等。並以古寧頭北山居民所提供的頹屋作為實習場域，讓匠師在古厝教授、學員現場實際操作，更能理解古蹟修復會面臨的各種真實狀況。

「大木作技術保存者翁水千、土水瓦作技術保存者莊西勢傳習計畫」16日舉辦結業式。 中央社
「大木作技術保存者翁水千、土水瓦作技術保存者莊西勢傳習計畫」16日舉辦結業式。 中央社

金門 歷史建築

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