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高鐵南延採高架行經台塑仁武廠 遭地方極力反對
高鐵南延屏東因規畫路線行經台塑仁武廠，引發地方關注，今天交通部鐵道局在仁武里活動中心辦「高鐵延伸屏東計畫環境影響評估公開說明會」，有多位民代出席表達反對意見，更有民眾高舉白布條抗議；對此，鐵道局總回應，會多方收集意見並審慎評估。
高鐵南延路線因鄰近台塑仁武廠，便規畫將採高架行經後勁溪和石化區，高架橋墩坐落在廠區外圍，及後勁溪兩端讓地方對安全及環境產生疑慮。上午說明會立委吳怡玎、林岱樺、市議員張勝富、江瑞鴻及里長等人到場，眾人都對此規畫表達反對立場。
台塑仁武廠企業工會幹部及成員更持白布條高舉「高架不同意、工安更有力」、「安全作業場所，保障員工生命」、「陸線地下化，廠區有保障」等字樣，向鐵道局抗議，更怒斥路線規畫草率漠視安全。
在仁武土生土長的綠營市議員江瑞鴻認為，高鐵南延工程行經後勁溪需橫跨這兩端蓋橋墩，恐對溪流防汛不利，更會影響居民居住品質，另沿途還經過仁武石化產業區，施工期間若發生事故，事故後果將不堪設想，更建議評估改以地下化方式進行。
對此，鐵道局總工程師呂新喜回應，將會多方蒐集民眾意見，會針對反對的理由以更專業且審慎的態度去評估，更強調確保安全是路線規畫上的要務。
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