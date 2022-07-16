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影／暑假來墾丁就是要玩水 卻掀大浪掛紅旗禁下水
今天是國旅補助上路首個周休假日，夏日水上活動旅遊勝地的屏東墾丁，今天開出住房近滿房的紅盤，預估湧入逾2萬遊客，各遊憩沙灘湧入大批戲水遊客，但天公不作美，受西南氣流影響，近岸掀起逾1公高的大浪，墾管處今早在遊憩沙灘插上禁止戲水和游泳紅旗，大掃遊客玩興，水上摩托車活動雖未禁止，但遊客心怕怕，生意較好天氣跌半。
墾管處為維護非颱風天的遊客水上活動安全，8年前公告實施墾丁國家公園岸際海域活動管理作業要點，持續浪高1公尺插紅旗禁止游泳和戲水、超過1.5公尺禁止浮潛和岸潛、超過2公尺時禁止水上摩托車活動及拖行載具，平均風力5級或陣風達7級以上，除衝浪活動外，禁止從事非動力各式充氣式浮具活動，違者依國家公園法開罰3000元。
受西南氣流影響，墾丁近岸掀起逾1公高的大浪，墾管處今早在岸上插上禁止戲水和游泳紅旗，卻擋不住遊客想戲水的心，有遊客被巡邏員勸說不要下水時，還質疑在海域營業的水上摩托車和衝浪客為何可以下海；墾丁潘姓水上摩托車業者說，雖忙了一整天，但遊客租乘意願不如風平浪靜的好天氣，生意跌了一半。
屏東恆春警方說，南下墾丁的車潮高峰時段會在今天下午2至6時，建議用路人錯開上開時段出發，以減少塞在路上時間，也提供前往墾丁旅遊替代路線參考，南下遊客可自海口長灘飯店右轉屏152線後，接屏153線至南灣南光路口右轉南下，北返遊客可自台26線南灣南光路口左轉接屏153線後，至屏152線海口長灘飯店左轉台26線北上。
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