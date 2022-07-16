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澎湖觀光圈成立 王國材：觀光振興時機已到來

中央社／ 澎湖縣16日電

交通部長王國材今天在澎湖觀光圈成立時表示，觀光振興的時機已到來，期許澎湖觀光像海上明珠一樣持續發光發熱。

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處推動澎湖永續觀光，以數位觀光為基礎，打造「潮澎遊」為品牌，今天成立澎湖觀光圈，包括交通部長王國材、觀光局長張錫聰、澎湖縣長賴峰偉、立委楊曜、議長劉陳昭玲與澎管處長許宗民等人共同啟動，並頒贈各召集人證書，現場還有潮澎遊等10家業者聯名展示多元且豐富的品牌，吸引更多人到澎湖旅遊。

王國材表示，近2年受疫情影響，觀光產業陷入低潮，要感謝產業界在疫情期間的努力。隨著疫情發展，國際趨勢走向與病毒共存，可預期的是國內也會慢慢地朝向邊境開放，現在就是觀光的重要轉捩點，期待澎湖觀光業者能一起努力，整合美食美景對外行銷，共同振興觀光。

王國材指出，澎湖觀光圈整合食宿遊購行的資源，期許所有成員透過共同行銷建立國際品牌，提升觀光產業服務品質，深度、深耕、札根澎湖在地特色，鼓勵國人來澎湖。

觀光局長張錫聰表示，全台各地觀光圈都在積極努力，其中澎湖有獨特珍貴的自然美景、豐富的海洋資源、歷史恆久的人文風光，打造春之賞鷗季、夏之石滬季、秋之奇岩季、冬之訪古季，四季各有觀光特色，配合每年百萬人潮的國際花火節、追風音樂節，遊客一年四季皆能造訪，越在地越國際，讓遊客領略澎湖不同面貌。

觀光局強調，經由澎湖觀光圈成立及「潮澎遊」在地品牌札根，澎管處積極輔導觀光圈盤點地方資源特色、由業者包裝推出在地產品，並將舉辦人才培力課程、建置數位平台、跨域參訪之媒合交流及跨域行銷的實質推介，打造出屬於澎湖觀光圈在地品牌差異化及獨特性，堅強深度旅遊之在地實力，以數位觀光為基礎，奠定澎湖觀光品牌，相信在國境開放後定能創造更高的觀光榮景，目標將澎湖觀光圈食宿遊購行各觀光產業、產品行銷國際，讓全世界都能體驗澎湖。

澎湖縣 王國材 觀光

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