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影／新冠趨緩登革熱蠢動 屏東防治誓師拚「嘉玲」
新冠疫情趨緩，登革熱疫情蠢蠢欲動。屏東縣政府今天舉行防治登革熱誓師大會，縣長潘孟安帶頭巡、倒、清、刷，希望延續5年零本土病例成績，力拚第6年「嘉玲」。
上午誓師大會在屏東市復興公園舉行，除屏東市各里志工隊，其他鄉鎮也同步啟動防治工作。環保局表示，近來午後雷陣雨頻繁，容器易積水，正是登革熱病媒蚊孳生好發時機。
因鄰近國家陸續傳出登革熱疫情，加上疫情趨緩國境鬆綁，防治登革熱更不可大意，今年以清潔整頓為主，化學防治為輔，希望能徹底清除孳生源。
潘孟安強調，2014年前每年本土病例都數百甚至上千例，經過全民努力防治，屏東已連續5年零本土病例，但防治工作不可鬆懈，提醒民眾隨時巡檢清理住家內外角落的積水容器，確實遵循登革熱防治「巡、倒、清、刷」四大要領，避免病媒蚊孳生，降低個人、家庭及社區感染風險。
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