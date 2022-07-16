快訊

北投下午1591戶無預警停電！運動中心民眾摸黑換衣 台電說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／新冠趨緩登革熱蠢動 屏東防治誓師拚「嘉玲」

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
屏東縣政府今天舉行防治登革熱誓師大會，希望延續5年零本土病例成績，力拚第6年「嘉玲」。記者魏斌／攝影
屏東縣政府今天舉行防治登革熱誓師大會，希望延續5年零本土病例成績，力拚第6年「嘉玲」。記者魏斌／攝影

新冠疫情趨緩，登革熱疫情蠢蠢欲動。屏東縣政府今天舉行防治登革熱誓師大會，縣長潘孟安帶頭巡、倒、清、刷，希望延續5年零本土病例成績，力拚第6年「嘉玲」。

上午誓師大會在屏東市復興公園舉行，除屏東市各里志工隊，其他鄉鎮也同步啟動防治工作。環保局表示，近來午後雷陣雨頻繁，容器易積水，正是登革熱病媒蚊孳生好發時機。

因鄰近國家陸續傳出登革熱疫情，加上疫情趨緩國境鬆綁，防治登革熱更不可大意，今年以清潔整頓為主，化學防治為輔，希望能徹底清除孳生源。

潘孟安強調，2014年前每年本土病例都數百甚至上千例，經過全民努力防治，屏東已連續5年零本土病例，但防治工作不可鬆懈，提醒民眾隨時巡檢清理住家內外角落的積水容器，確實遵循登革熱防治「巡、倒、清、刷」四大要領，避免病媒蚊孳生，降低個人、家庭及社區感染風險。

屏東縣政府舉行防治登革熱誓師大會，縣長潘孟安（左）帶頭巡、倒、清、刷。記者魏斌／攝影
屏東縣政府舉行防治登革熱誓師大會，縣長潘孟安（左）帶頭巡、倒、清、刷。記者魏斌／攝影

登革熱 屏東縣政府 疫情

延伸閱讀

縣民公園藝術作品「山海樂章」屏東四季的音樂燈光饗宴

與劉嘉玲結婚14年「不生孩子原因」　梁朝偉感人一句話揭真相

科研探空火箭今晨旭海順利升空 潘孟安：好激動

潘孟安曝安倍晉三親筆信 悼念史上最挺台灣的摯友

相關新聞

高捷鹽埕埔站 吃金溫州餛飩、下一鍋水煎包、艾樂比可麗露

高雄捷運橘線鹽埕埔車站是旅人前往駁二藝術特區的交通門戶，高捷將此站定位為文化與藝術行銷重要據點，走出車站，立刻感受到獨特...

柯志恩：普及適老住宅讓高雄成「不老社區」示範城市

高雄市老人口比例達17.9%，距離「超高齡社會」不遠。市長參選人柯志恩認為，人口老化問題已不分鄉村都市，如何讓高齡長者財...

影／新冠趨緩登革熱蠢動 屏東防治誓師拚「嘉玲」

新冠疫情趨緩，登革熱疫情蠢蠢欲動。屏東縣政府今天舉行防治登革熱誓師大會，縣長潘孟安帶頭巡、倒、清、刷，希望延續5年零本土...

台南議員促發展安平直達澎湖七美海上旅遊 市府回應了

台南市議員李啟維日前體驗搭乘娛樂漁船從安平港前往澎湖七美旅遊，早上從安平港出發直達七美約50海哩，航程約2點30分左右，...

美麗島商場開幕 陳其邁倡Coser裝扮打造高捷特色

高雄捷運美麗島站以「光之穹頂」公共藝術特色聞名，曾獲世界第二美捷運站稱號，站內的「墨凡・美麗島商場」今天由市長陳其邁與捷...

大鵬灣休閒特區揮別陰霾 打造不輸墾丁多元水上樂園

屏東大鵬灣國家風景區管理處與BOT廠商結束合作關係後，重新整理並開放封閉3年的國際休閒特區公共區域，鵬管處今天上午舉行開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。