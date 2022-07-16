台南議員促發展安平直達澎湖七美海上旅遊 市府回應了

台南市議員李啟維日前體驗搭乘娛樂漁船從安平港前往澎湖七美旅遊，早上從安平港出發直達七美約50海哩，航程約2點30分左右，乘風破浪美麗的台灣海峽盡入眼簾，認為市府可推動直接從安平港出發，也可吸引更多觀光客來台南坐船到東吉、七美，有利於觀光經濟發展。

李啟維說，台南-東吉-七美旅程因地利之便，可以節省很多時間，可以早上出發下午回來，也可以隔天回來，有利於國內旅遊或外國遊客旅程安排，台南除了歷史古蹟人文風情名產小吃聞名遐邇，如再加上像東吉南方四島的藍洞藍眼淚，七美獨特壯觀的玄武岩，每座島嶼特色壯觀，如此海陸豐富的觀光資源，台南重回榮耀躍上國際舞台將指日可待。

他說安平漁港已慢慢轉型為休閒漁港，近來民間投入資金設立碼頭，各式各樣的遊艇帆船成為吸引遊客觀光的景點，這些都是發展海洋城市現成的資源，政府應結合民間業者鬆綁法令，至少讓台南市民乘船到離島休閒度假不再是遙不可及的事情。

李啟維表示，雖然疫情嚴峻因適逢暑假旺季，遊客還是蠻多，如果能從安平港出發，可能會吸引更多觀光客來台南坐船到東吉、七美，有利於觀光經濟發展。台南的希望在海洋，尤其台南-東吉-七美海上航線，台南有著地利之便值得開發，希望市長能重視。