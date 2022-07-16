美麗島商場開幕 陳其邁倡Coser裝扮打造高捷特色

高雄捷運美麗島站以「光之穹頂」公共藝術特色聞名，曾獲世界第二美捷運站稱號，站內的「墨凡・美麗島商場」今天由市長陳其邁與捷運公司共同主持開幕式，今明兩天也是高捷動漫祭，上百名造型多變的Coser（角色扮演者）穿梭在捷運站。陳其邁說，英國Camden Town（肯頓市集）是龐克聚集地，高雄捷運若提供周末免費搭車，可吸引更多年輕人聚集。

市長陳其邁、高捷董事長楊岳崑及墨凡公司總經理薛浚鴻一起主持商場開幕式，另宣布「2022夏戀高捷動漫季」揭開序幕，明天的「COSPLAY全國角色扮演大賽」精彩可期。美麗島站位處捷運紅橘線交會轉乘車站，今天開幕的美麗島商場以城市中心休憩站概念規畫，集結「兜兜圈」、「路人咖啡」、「MR. HOKTO」、「小鱷先生」、「麵屋高」、「POPO CURRY」、「安妞韓食」等餐飲或手工甜點商店，方便通勤族覓食或小憩。

今天美麗島站聚集上百名各式裝備的角色扮演者，議員黃捷明天也要以高捷少女「克芮兒」出場，擔任Cosplay全國大賽評審。陳其邁說，希望黃捷連任後也要以Coser裝扮到議會質詢，帶來不同氣氛；英國Camden Town是龐克聚集的地方，過去他在倫敦搭地鐵，起初看見一兩個龐克裝扮的人，愈接近Camden Town愈多，後來沒有龐克裝扮的人反而變成少數，美麗島站或假日捷運常常本來就常吸引Coser聚集，建議高捷公司可考慮周六日給美麗島站裝扮者免費搭乘，吸引更多年輕人來商場。