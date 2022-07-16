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離島留才不易 連江縣長劉增應建議另辦離島特考

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
考試委員吳新興偕同考選部許舒翔部長昨天拜會連江縣長劉增應。圖／連江縣政府提供
考試委員吳新興偕同考選部許舒翔部長昨天拜會連江縣長劉增應。圖／連江縣政府提供

考試委員吳新興偕同考選部長許舒翔昨天抵達馬祖視察高普考馬祖考區的試務，連江縣長劉增應今天表示，他在與吳新興及許舒翔會面時，特別針對離島公務人員長期以來流動率偏高，建請考試院舉辦離島公務員特考，避免離島公務機關淪為公務員培訓跳板。

公務人員高普考試馬祖考區今起在馬祖高中舉辦，考試委員吳新興偕同考選部許舒翔部長昨天乘視察試務工作之便，拜會連江縣長劉增應，雙方就地區公務人力等議題交換意見。

劉增應表示，連江縣政府於106年完成組織改造上路，但礙於中央規定的編制總員額上限，以致多數一級局處平均人數僅約十人，相當六都直轄市一個科室規模。近年縣府歲出預算規模大幅成長，機關單位公務人員業務量也隨之大量增加，但編制員額卻並未成長。

劉增應強調，馬祖列島土地面積雖僅29.6平方公里，但海域面積廣達6520平方公里，不僅為全國之最，更是陸地的數百倍，僅海空等交通管理業務就讓人力捉襟見肘，但中央規定的總員額配置卻是以人口數、土地面積及自主財源比率來計算，並未計入海域或基礎設施合理人力。為此，劉增應除了請吳新興及許舒翔協助解決公務人力不足現況

此外，對於離島地區公務人員流動率偏高，嚴重影響人才培育及業務推動，劉增應表示，地方基層公務員多來自地方特考，但離島錄取的公務人員大部分來自本島其他縣市，雖然現行規定必須在考取的服務機關任職滿6年才能調任，但若非在地人士，多數期滿即申請調回本島，甚至在任滿前就因參加其他國考錄取而提前離職，導致離島縣市淪為公務員培訓跳板。

劉增應強調，此一情況嚴重影響縣政穩定推動，連江縣政府多年前即向中央提出比照原住民特考模式辦理離島公務人員特考，但並未獲得同意，而長期以來面對的問題也始終未獲解決，希望中央慎重考量地方需求，落實人才在地化，解決地方用人需求。

在聽取劉增應所提建議後，吳新興及許舒翔也深表贊同，除了表示將會向相關部會轉達以外，也建議縣府正式行文中央相關機關尋求支持及修法，屆時他們也會適度給予支持。

考試委員吳新興偕同考選部許舒翔部長昨天拜會連江縣長劉增應，雙方就地區公務人力等議題交換意見。圖／連江縣政府提供
考試委員吳新興偕同考選部許舒翔部長昨天拜會連江縣長劉增應，雙方就地區公務人力等議題交換意見。圖／連江縣政府提供

馬祖 劉增應

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