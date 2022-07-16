大鵬灣休閒特區揮別陰霾 打造不輸墾丁多元水上樂園

屏東大鵬灣國家風景區管理處與BOT廠商結束合作關係後，重新整理並開放封閉3年的國際休閒特區公共區域，鵬管處今天上午舉行開園儀式並啟動水上嘉年華活動；2019年台灣燈會人氣爆表的「巨鮪來富」、「海之女神」和浪漫海上教堂景點外，本周起安排假日免費水上體驗、演唱會和觀光市集，讓人感受不輸墾丁的夏日水上活動魅力。

交通部觀光局副局長周廷彰說，配合大鵬灣國際休閒特區開園，特別辦理園區首場「2022大鵬灣水上嘉年華」活動，水域體驗包含獨木舟、立式划槳(SUP)、香蕉船、水上瑜珈、風翼板、帆船及風浪板等10多種，免費供遊客現場體驗，線上開放報名後近八成瞬間秒殺，為讓現場遊客能體驗水上活動的刺激，保留部分名額供現場遊客預約報名，體驗完成後還可領取50元市集券與摸彩券，同時安排屏東觀光圈市集及多元表演，遊客可從白天玩到晚上。

鵬管處長許主龍說，落實「向山致敬 向海致敬」政策與措施，讓遊客藉由活動達到近海、親海及知海，遊客前來體驗多樣的水域活動外，也可進特區就近觀看詢問度破表的人氣景點「海之女神」、2019年台灣燈會主燈「巨鮪來富」，入夜重新點亮；也可租借電輔車延伸暢遊大鵬灣，觀賞濕地生態資源及濱海風景，最後到東港鎮區大啖生猛海鮮，也提醒前來活動的遊客務必遵守現場相關防疫措施，以維護參與活動遊客的安全。

「大鵬灣位處無風浪的灣域，更是安全的水上活動樂園！」鵬管處說，水域體驗包含無動力的獨木舟、立式划槳(SUP)、香蕉船、水上瑜珈、風翼板、帆船及風浪板等，另有水上摩托車和墾丁國家公園未開放的動力型「水上鋼鐵人」，是多元的水上活動樂園，不過目前「水上鋼鐵人」只供表演、體驗和推廣。