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大鵬灣休閒特區揮別陰霾 打造不輸墾丁多元水上樂園

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
交通部觀光局鵬管處今天上午在重新開放的國際休閒特區舉行開園儀式並啟動水上嘉年華活動，讓人感受不輸墾丁的夏日水上活動魅力。 記者潘欣中／ 攝影
交通部觀光局鵬管處今天上午在重新開放的國際休閒特區舉行開園儀式並啟動水上嘉年華活動，讓人感受不輸墾丁的夏日水上活動魅力。 記者潘欣中／ 攝影

屏東大鵬灣國家風景區管理處與BOT廠商結束合作關係後，重新整理並開放封閉3年的國際休閒特區公共區域，鵬管處今天上午舉行開園儀式並啟動水上嘉年華活動；2019年台灣燈會人氣爆表的「巨鮪來富」、「海之女神」和浪漫海上教堂景點外，本周起安排假日免費水上體驗、演唱會和觀光市集，讓人感受不輸墾丁的夏日水上活動魅力。

交通部觀光局副局長周廷彰說，配合大鵬灣國際休閒特區開園，特別辦理園區首場「2022大鵬灣水上嘉年華」活動，水域體驗包含獨木舟、立式划槳(SUP)、香蕉船、水上瑜珈、風翼板、帆船及風浪板等10多種，免費供遊客現場體驗，線上開放報名後近八成瞬間秒殺，為讓現場遊客能體驗水上活動的刺激，保留部分名額供現場遊客預約報名，體驗完成後還可領取50元市集券與摸彩券，同時安排屏東觀光圈市集及多元表演，遊客可從白天玩到晚上。

鵬管處長許主龍說，落實「向山致敬 向海致敬」政策與措施，讓遊客藉由活動達到近海、親海及知海，遊客前來體驗多樣的水域活動外，也可進特區就近觀看詢問度破表的人氣景點「海之女神」、2019年台灣燈會主燈「巨鮪來富」，入夜重新點亮；也可租借電輔車延伸暢遊大鵬灣，觀賞濕地生態資源及濱海風景，最後到東港鎮區大啖生猛海鮮，也提醒前來活動的遊客務必遵守現場相關防疫措施，以維護參與活動遊客的安全。

「大鵬灣位處無風浪的灣域，更是安全的水上活動樂園！」鵬管處說，水域體驗包含無動力的獨木舟、立式划槳(SUP)、香蕉船、水上瑜珈、風翼板、帆船及風浪板等，另有水上摩托車和墾丁國家公園未開放的動力型「水上鋼鐵人」，是多元的水上活動樂園，不過目前「水上鋼鐵人」只供表演、體驗和推廣。

潘姓水上活動業者說，水上鋼鐵人其實很安全， 遊客戴上安全帽、穿上救生衣，再穿上滑水鞋，靠著水上摩托車的排水加壓，從腳下噴出強力水柱，利用身體的平衡來控制上升、潛水及滑行方向，同時有合格教練和2台水上摩托車在旁指導看顧，不管是大人小孩都能化身「水上鋼鐵人」，加上保險等配套措施，遊客安全無虞。

交通部觀光局鵬管處今天上午在重新開放的國際休閒特區舉行開園儀式並啟動水上嘉年華活動，讓人感受不輸墾丁的夏日水上活動魅力。 記者潘欣中／ 攝影
交通部觀光局鵬管處今天上午在重新開放的國際休閒特區舉行開園儀式並啟動水上嘉年華活動，讓人感受不輸墾丁的夏日水上活動魅力。 記者潘欣中／ 攝影
交通部觀光局鵬管處今天上午在重新開放的國際休閒特區舉行開園儀式，並啟動水上嘉年華活動，由「水上鋼鐵人」表演打頭陣。圖／鵬管處提供
交通部觀光局鵬管處今天上午在重新開放的國際休閒特區舉行開園儀式，並啟動水上嘉年華活動，由「水上鋼鐵人」表演打頭陣。圖／鵬管處提供
交通部觀光局鵬管處今天上午在重新開放的國際休閒特區舉行開園儀式並啟動水上嘉年華活動，宣告休閒特區回來了。記者潘欣中／攝影
交通部觀光局鵬管處今天上午在重新開放的國際休閒特區舉行開園儀式並啟動水上嘉年華活動，宣告休閒特區回來了。記者潘欣中／攝影
交通部觀光局鵬管處今天上午在重新開放的國際休閒特區舉行開園儀式並啟動水上嘉年華活動，讓人感受不輸墾丁的夏日水上活動魅力。 圖／鵬管處提供
交通部觀光局鵬管處今天上午在重新開放的國際休閒特區舉行開園儀式並啟動水上嘉年華活動，讓人感受不輸墾丁的夏日水上活動魅力。 圖／鵬管處提供
交通部觀光局鵬管處今天上午在重新開放的國際休閒特區舉行開園儀式並啟動水上嘉年華活動，由「水上鋼鐵人」表演打頭陣。圖／鵬管處提供
交通部觀光局鵬管處今天上午在重新開放的國際休閒特區舉行開園儀式並啟動水上嘉年華活動，由「水上鋼鐵人」表演打頭陣。圖／鵬管處提供

大鵬灣 台灣燈會 屏東

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