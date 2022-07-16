高雄舊市議會採新舊融合策略 拚活化轉型

位在高雄中正路金融商圈的舊高雄市議會閒置多年，今年6月底公告劃定都市更新地區，預計進行新舊建物融合改造，既延續建物歷史，也串接區域金融新創產業。文化局15日舉辦說明會，預定8月送高市都市計畫委員會審議，可望年底公告招商，將是以文化歷史為基底的都更首例。

高雄舊市議會辦公廳舍於1966年興建，具南方建築特色，縣市合併後，議會遷移，舊議會雖於2020年登錄為歷史建築，但年久失修且閒置多年，高市文化局在取得國產署同意合作開發意願後，參考國外案例，將利用都更手段引入民間資源，公私協力改造成南高雄商貿金融核心新地標，推動場域活化再生。

高市文化局表示，舊議會位在中正路辦公商務廊帶；中華路、自強路商業軸線上，鄰近三民區中都居住核心及鹽埕區愛河觀光帶，附近有漢神百貨、立德棒球場、六合夜市與中央公園，機能條件完善。

基地東南角是捷運橘線O4站1號出口，可串接駁二藝術特區、文化中心及衛武營國家藝術中心。公辦都更面積合計約1.07公頃，屬第3種商業區，建蔽率60%、容積率490%，可作辦公、住宿、商業、休閒、遊憩等複合使用。

文化局長王文翠表示，中正路過去素有「金融大道」美名，因應產業群集特性，未來舊市議會後方的高風大樓打算改建為金融新創大樓，民間得標業者除需部分分回市府，尚須回饋修復歷史建築及策劃展示等費用。

舊市議改造後，入口前廣場原貌保留供作周邊居民舉辦活動及休憩場所；行政辦公廳建物產權仍屬市有，修復後將辦理議政文史展覽；議事廳空間改為「公民廣場」，整合成為民主議事館，與鄰近歷史博物館及勞工博物館，串成城市文史廊帶。

高市文化局表示，相較於同時期興建並已全數拆除的台北舊市議會，高雄選擇參考日本東京中央郵便局、日本川崎銀行橫濱支店等案例，在歷史紋理的基礎架構下改造高市舊議會，以新舊建物融合策略讓園區更具特色及未來發展性。