迎台鋼雄鷹 澄清湖棒球場「只有髮香，沒有圍籬」

中華職棒上半季在澄清湖棒球場的比賽上周結束，高市副市長史哲偕運動發展局長侯尊堯趁下半季賽事登場前，到球場視察，盤點檢討改善細項，史哲決定拆除澄清湖棒球場看台區啦啦隊與觀眾間的欄杆，讓高雄地區球迷「只有髮香、沒有圍籬」。

中華職棒第6隊台鋼雄鷹將使用澄清湖棒球場作為主場，高市府在台鋼雄鷹進駐前將針對球場進行細微改善，其中最大的改變，將把球場看台的欄杆拆了。

史哲在臉書PO文表示，澄清湖棒球場1999年啟用，陪伴所有棒球人走過大大小小的戰，無論是中華職棒例行賽、總冠軍賽或全國熱血沸勝的國際賽，都是台灣數一數二的國際級比賽場地。

但現今因為加油方式的進化，球場看台加油區的防護也應有所調整。一三壘側加裝護網確保啦啦隊的安全後，原本與看台間的欄杆即可拆除，提昇加油區的視線。

史哲表示，澄清湖球場去年更新場邊防撞護墊，完善內野、裁判室、重訓室設備，另售票亭及球員教練休息室、貴賓室等空間都陸續更新。今年也加裝水冷式風扇，並修補本壘後方的護網。期待未來台鋼雄鷹落腳澄清湖球場，打造更具特色的高雄主場。