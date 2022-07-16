宣導出新招！高雄路口出現「讓路給小鴨」、「卡慢欸」

高雄市民近日有無發現，馬路旁號誌控制器「穿上」亮黃色新衣，上頭寫著「讓路給小鴨」、「卡慢欸」等新式交通文宣，另外在一些路口也掛上可變式LED標誌，每次看到的文字內容不一樣。

交通局表示，四款淺顯易懂的交通安全文宣選擇主要道路施作，LED標誌則懸掛在高風險的易肇事路口，會輪播不同宣導內容。

為提醒市民注意交通安全，高市交通局新式文宣陸續張貼在號誌控制器箱體，鎖定遵守號誌、酒駕、停讓行人與減速慢行等常見肇事原因進行宣導，四款文宣文字分別為「卡慢欸！慢一點保平安，十次車禍九次快」、「讓路給小鴨，路口減速停讓行人」、「路口慢看停，請依號誌行止」、「飲酒前請三思」。

此外，苓雅區中正一路與高速公路西側便道、三民區民族一路與明誠一路、三民區大中一路與鼎中路、左營區翠華路與崇德路、新莊仔路，以及楠梓區高楠公路與水管路等風險易肇事路口設置可變式標誌。