屏東縣民進黨籍議員李志偉過世 享年56歲

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣民進黨籍議員李志偉（左）15日凌晨睡夢中辭世，享年56歲，民進黨籍議員許展維（右）悼念摯友，忍住悲痛祝福國境之南的鐵漢志偉兄一路好走。圖／取自許展維臉書
屏東縣民進黨籍議員李志偉（左）15日凌晨睡夢中辭世，享年56歲，民進黨籍議員許展維（右）悼念摯友，忍住悲痛祝福國境之南的鐵漢志偉兄一路好走。圖／取自許展維臉書

屏東縣民進黨籍議員李志偉15日凌晨睡夢中辭世，享年56歲，民進黨籍議員許展維感慨說，議員李志偉是他的好友，兩年前因罹患口腔癌，現已無法說話，他到前天都還在跟志偉傳LINE聯絡，協助處理選民服務案件，獲悉噩耗相當不捨。

許展維說，李志偉議員15日凌晨在睡夢中辭世，走得安詳，15日下午他也趕到恆春看李議員最後一面，回首近8年來同事兄弟情誼，志偉兄競競業業南北奔波勞碌，為地方爭取建設，為民喉舌，如今一生功德圓滿，忍住悲痛祝福，志偉兄一路好走。

許展維說，李志偉議員約在兩年前發現罹患口腔癌，之後轉到長庚治療，由於已經不能說話，都傳LINE聯絡，「前天下午都跟他還在傳訊息」，15日上午7點多接到訊息，相當錯愕，家屬將在7月27日舉行公祭。

李志偉是屏東縣第六選區（枋山鄉、車城鄉、恆春鎮、滿洲鄉）議員，李志偉曾任三屆恆春鎮民代表、兩任議員，關注基層棒球體育。

第六選區應選3席議員，本屆民進黨陳文弘、民進黨李志偉，國民黨盧玟欣，陳文弘在前年補選攻上恆春鎮長後，該選區兩名議員，議員李志偉過世，本屆僅剩下國民黨籍盧玟欣。下屆議員選舉，第六選區將面臨選局重新洗牌。

民進黨 恆春 屏東縣

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