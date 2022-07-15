縣民公園藝術作品「山海樂章」屏東四季的音樂燈光饗宴

屏東縣民公園紙漿廠旁大草原15日晚間舉行藝術作品「山海樂章」啟用典禮，以「山、海、光」為概念，將屏東的意象凝縮於作品，融合屏東的海洋與北大武山的意象，堆疊出波光粼粼的海浪，與高低起伏的山脈交疊，象徵著屏東所孕育的各式多元共融情境。

晚間啟用典禮，由屏東戰隊、屏東阿緱囝仔帶來精彩的開場演出，啟用典禮由縣長潘孟安、副縣長吳麗雪、營建署下水道工程處南區分處分處長林厚名等貴賓參與，見證絢麗科幻的光柱啟用，並開放民眾體驗。

看著五彩斑斕並富含意義的裝置藝術在今天啟用，潘孟安感慨說，縣民公園曾是破敗的倉庫，偌大一片土地下埋了許多廢棄物，土壤充滿強鹼的物質，花草樹木都種不起來，經過多年的努力，慢慢爬梳，終於成為受國際肯定、民眾讚許的縣民公園。

潘孟安說，縣民公園目前的成果得來不易，從最初與台糖積極協調，讓其以代管方式交給縣府閒置近20年的土地，施作工程中，挖到舊有的地坑及水池等紙漿廠工業遺構，縣府團隊不畏艱難，基於歷史的延續，將台糖紙漿廠的前世，打造成可近式地景的今生，完工以來，已榮獲國內外藝文及設計大獎共13座，為持續增厚此場域的文化底蘊，行銷屏東品牌，此次規畫「山海樂章」藝術作品，希冀將屏東故事繼續傳播，讓屏東於世界發光。

藝術作品創作者阿木司設計團隊林建佑說，透過廖俊裕（小子）操刀設計，與匠人們細工打造的114座1至6米金屬柱，柱側鑲嵌在地產業紘紳實業的格柵式三層玻璃，搭配柱內RWGB線燈，營造人在柱列間走動，海浪震盪擺幅沉浸體驗，燈光設計及音樂方面邀請人森設計涂皓欽導演與林強老師量身打造，用數位燈光及音符演譯出專屬屏東春夏秋冬樣貌與姿態，譜出屏東的山海樂章。