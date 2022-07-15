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前「公門菜鳥」贈考場報 高市議員林于凱提醒考生注意職場眉角

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員林于凱下午到三信家商親送考場報。圖／林于凱服務處提供
高市議員林于凱下午到三信家商親送考場報。圖／林于凱服務處提供

今天是公務人員高普考日子，公職出身的高市議員林于凱下午到三信家商考場發送考場報，提醒大家一般民政類人員在第一線服務可能面對的問題，以及工程類科人員可能會遇到的採購陷阱等內容。林于凱說，分享自身經驗，讓準公務人員對未來工作環境有更多心理準備。

林于凱成為市議員之前任職於行政院農委會、高雄市環保局等公務單位，2016年依據自身經歷出版《公門菜鳥飛》一書。

林于凱說，公職報到那一天，突然驚覺自身對工作環境一無所知，實際工作後發現很多事情跟原先期待不同，比如瑣碎的行政流程、堆積如山的報表、用人唯親的升遷機制，這些現象讓他深深體會「人在公門好修行」這句話的涵義。

有鑑於此，林于凱和幾位公職夥伴一起執筆製作「給公門菜鳥的小提醒」這份考場報，內容有第一線服務民眾的一般民政類、常遇到採購陷阱的工程類科、處理生老病死愛恨糾結的基層社福，以及常被其他單位認為「找碴」的主計人員，涵蓋不同領域的公職前輩提醒與分享。

行政院 農委會

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