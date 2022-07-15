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國軍岡山分院受贈無障礙復康巴士 將提升醫療品質

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
國軍高雄總醫院岡山分院今天舉辦「無障礙復康巴士」捐贈典禮，與會貴賓在復康巴士前合影留念。記者劉學聖／攝影
國軍高雄總醫院岡山分院今天舉辦「無障礙復康巴士」捐贈典禮，與會貴賓在復康巴士前合影留念。記者劉學聖／攝影

國軍高雄總醫院岡山分院今天舉辦「無障礙復康巴士」捐贈典禮，由高雄在地佑春企業公司捐贈無障礙復康巴士乙輛，並由佑春企業董事長王文春、岡山獅子會會長張宇捐贈模型鑰匙，由岡山分院院長代表接受，與會貴賓還在復康巴士前合影。院方表示，未來無障礙復康巴士開始服勤後，能讓更多需要使用復康巴士的民眾受惠，提升在地醫療服務品質。

捐贈儀式下午於國軍高雄總醫院岡山分院舉行，與會來賓包括軍醫局局長陳建同，國軍高雄總醫院院長柯朝元等人， 　陳建同表示岡山分院長期以來一直擔任岡山地區非常重要的社區醫院角色，持續為維護岡山及鄰近地區軍民健康而努力，他十分感謝企業能捐贈相關醫療設備，也肯定岡山分院近年深耕社區巡迴醫療服務的成果，未來無障礙復康巴士的使用，可以有效提升醫療照護的品質，嘉惠岡山地區國人民眾的健康與福祉。

國軍高雄總醫院岡山分院今天舉辦「無障礙復康巴士」捐贈典禮，與會貴賓一起揭開復康巴士紅布。記者劉學聖／攝影
國軍高雄總醫院岡山分院今天舉辦「無障礙復康巴士」捐贈典禮，與會貴賓一起揭開復康巴士紅布。記者劉學聖／攝影
國軍高雄總醫院院長柯朝元。記者劉學聖／攝影
國軍高雄總醫院院長柯朝元。記者劉學聖／攝影
國軍軍醫局長陳建同。記者劉學聖／攝影
國軍軍醫局長陳建同。記者劉學聖／攝影

岡山 巴士 國軍

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