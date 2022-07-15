台開風獅爺商店街攜手妙妙屋庇護工場辦愛心快閃

台開風獅爺商店街與財團法人晨光社會福利基金會附設妙妙屋庇護工場今天聯合舉辦「愛心快閃特賣櫃」活動，協助弱勢族群在百貨商場中，將自己生產製造的商品推廣銷售出去，不少民眾路過都專程來購買，獻出自己的愛心，也給這些弱勢朋友一些鼓勵。

這場「愛心快閃特賣櫃」活動，在今天下午13點半至15點半舉行於風獅爺商店街西棟一樓舉行，不少民眾得知是妙妙屋商品，都主動前來購買，並給弱勢小朋友鼓勵，說「你們表現的很棒」。

這次是台開風獅爺商店街第二年與妙妙屋庇護工場合作，有別於首次合作，台開風獅爺商店街導入百貨業的設櫃概念，協助妙妙屋庇護工場打造一間品牌專門櫃，從櫃位裝潢、形象規劃、商品擺放、文宣製作，皆以連鎖品牌櫃位的規格規劃協助，不因其為快閃櫃而從簡操作，目的是為了讓學員更能夠實際感受經營店舖的成就感。

除了對公益活動的投入，也將此次與妙妙屋庇護工場規劃的營運空間作為示範模，歡迎更多有心投入創業的地方創生工作者及團體一起進駐，台開風獅爺商店街將整合現有硬體資源及園區內卡士達創業中心的軟體資源，協助更多業者完成百貨店舖開店的夢想。

此外，台開風獅爺商店街也加碼招待妙妙屋庇護工場全體學員及工作人員到館內的金獅影城體看電影，體驗有22公尺寬及杜比ATMOS全景聲音場的巨幕A廳所帶來的絕佳院線電影，讓學員在工作閒暇之餘，也能欣賞到比肩全台一流視聽饗宴。

「妙妙屋庇護工場」是民國102年於金門成立，協助一群身心障礙程度不同的員工進行多元學習及訓練。妙妙屋的妙即美好的意思，將無形的『愛與美好』融入在商品中。營運項目主要為烘焙食品、節慶禮盒、伴手禮、西點餐盒等製作及銷售。