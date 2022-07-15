快訊

Fed月底升息4碼？周五出爐的「這項數據」是關鍵

王必勝以次長之姿接任防疫指揮官 專家：看來快降級了

王必勝接指揮中心指揮官 「2件事」成最大挑戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門國家公園辦夜探金門潮間帶 大受親子喜愛

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門國家公園管理處辦理兩梯次｢夜探金門潮間帶活動」，大受親子喜愛。圖／金管處提供
金門國家公園管理處辦理兩梯次｢夜探金門潮間帶活動」，大受親子喜愛。圖／金管處提供

為推廣海洋環境教育，金門國家公園管理處從昨日起在烈嶼辦理兩梯次｢夜探金門潮間帶-2022年第14屆金門國家公園Youth Camp活動」，帶領學員深入認識金門潮間帶豐富人文、地質與生態之美，兩梯次共48位學員參加，活動精彩豐富，深受青少年與家長的肯定，不少小朋友都說好好玩。

金門國家公園管理處表示，此次活動主題包含認識潮間帶、軍事活動體驗與夜探金門潮間帶分組觀察，活動首先邀請金門地區潮間帶生物觀察專家洪清漳老師，引領學員們認識金門海岸與潮間帶環境及其重要性、潮間帶的類型、各類潮間帶常見生物，接著由烈嶼在地青年亨式暢遊有限公司的教練的說明教導，學員穿上裝備進入營區進行射擊體驗，不僅考驗體力，同時也是結合智慧與團結的一項運動。

活動壓軸則是由金門地區潮間帶生物觀察專家洪清漳、黃秀婷、陳秀麗老師，以分組方式實際觀測潮間帶的穿越線調查法，引導學員們認識潮間帶的海洋生物，感受海洋最寶貴的生態資源，體會人與自然之間的奧妙關係，進而關懷與珍惜這塊土地。

不少小朋友看到潮間帶生物，都興奮的大叫，直說金門原來有這麼多豐富的生態，下次有機會，還要跟爸爸媽媽一起來看。

金門國家公園表示，金門地區四面環海，因此規劃兩梯次｢夜探金門潮間帶｣活動，結合金門自然生態與軍事文化體驗等多樣內容，增加青少年親近海洋的機會，金門國家公園也特別感謝金門潮間帶學會，讓活動圓滿成功，也期許大家一起維護海洋的生態發展，一同推廣傳遞環境保育理念，共同守護這珍貴美麗的金門。

金門國家公園管理處辦理兩梯次｢夜探金門潮間帶活動」，圖為處長鄭瑞昌主持開訓。圖／金管處提供
金門國家公園管理處辦理兩梯次｢夜探金門潮間帶活動」，圖為處長鄭瑞昌主持開訓。圖／金管處提供
金門國家公園管理處辦理兩梯次Youth Camp活動，圖為學員合影。圖／金管處提供
金門國家公園管理處辦理兩梯次Youth Camp活動，圖為學員合影。圖／金管處提供
金門國家公園管理處昨在烈嶼辦理兩梯次｢夜探金門潮間帶-2022年第14屆金門國家公園Youth Camp活動」，學員穿上裝備進入營區進行射擊體驗。圖／金管處提供
金門國家公園管理處昨在烈嶼辦理兩梯次｢夜探金門潮間帶-2022年第14屆金門國家公園Youth Camp活動」，學員穿上裝備進入營區進行射擊體驗。圖／金管處提供

金門 潮間帶 國家公園

延伸閱讀

金門棒球場重新啟用 楊鎮浯勉重振地區棒球魂

影／金門酒廠歡慶建廠70年 董座與老員工回娘家切蛋糕

金門酒廠慶70年 縣長肯定藏富於民

卡丁車正夯 金門警方：上路最高罰3600元

相關新聞

金門國家公園辦夜探金門潮間帶 大受親子喜愛

為推廣海洋環境教育，金門國家公園管理處從昨日起在烈嶼辦理兩梯次｢夜探金門潮間帶-2022年第14屆金門國家公園Youth...

影／金門酒廠歡慶建廠70年 董座與老員工回娘家切蛋糕

白酒第一品牌金門酒廠今天歡慶建廠70週年，舉辦感恩暨產品發表會，特別邀請歷任的縣長、董事長、總經理等人出席，和金酒退休同...

屏東東港鎮區假日停車難 中山路停車場今起試營運

屏東縣東港鎮是遠近海漁業基地及觀光重鎮，因市區道路多狹小，停車一直是大問題，加上大眾運輸不便，交通成為發展致命傷；縣府為...

高雄安寧病床數在六都吊車尾 請託議員也住不到

高雄市人口272萬多人，全市安寧病房床數僅91床，六都中僅贏桃園、甚至還輸台南，病患家屬請託議員也無法順利入住，學者與醫...

影／陳其邁與藍軍互動佳 綠民代透露偶而會小吃醋一下

高雄市長陳其邁近日頻頻深入深藍地區關心建設進度，為工程動土，被聯想是「直搗眷村」，搶攻民心，陳其邁今早主持「鳳翔安居」社...

鳳翔安居社宅動土 內政部宣布高雄社宅將增至12000戶

國家住都中心今天在高雄鳳山區為「鳳翔安居」社宅動土，兼任住都中心董事長的內政部政務次長花敬群宣布，高雄社宅將從既有的1萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。