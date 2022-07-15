金門國家公園辦夜探金門潮間帶 大受親子喜愛

為推廣海洋環境教育，金門國家公園管理處從昨日起在烈嶼辦理兩梯次｢夜探金門潮間帶-2022年第14屆金門國家公園Youth Camp活動」，帶領學員深入認識金門潮間帶豐富人文、地質與生態之美，兩梯次共48位學員參加，活動精彩豐富，深受青少年與家長的肯定，不少小朋友都說好好玩。

金門國家公園管理處表示，此次活動主題包含認識潮間帶、軍事活動體驗與夜探金門潮間帶分組觀察，活動首先邀請金門地區潮間帶生物觀察專家洪清漳老師，引領學員們認識金門海岸與潮間帶環境及其重要性、潮間帶的類型、各類潮間帶常見生物，接著由烈嶼在地青年亨式暢遊有限公司的教練的說明教導，學員穿上裝備進入營區進行射擊體驗，不僅考驗體力，同時也是結合智慧與團結的一項運動。

活動壓軸則是由金門地區潮間帶生物觀察專家洪清漳、黃秀婷、陳秀麗老師，以分組方式實際觀測潮間帶的穿越線調查法，引導學員們認識潮間帶的海洋生物，感受海洋最寶貴的生態資源，體會人與自然之間的奧妙關係，進而關懷與珍惜這塊土地。

不少小朋友看到潮間帶生物，都興奮的大叫，直說金門原來有這麼多豐富的生態，下次有機會，還要跟爸爸媽媽一起來看。