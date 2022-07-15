金門棒球場重新啟用 楊鎮浯勉重振地區棒球魂

金門縣立棒球場為金門棒球運動發源地，第4度整建工程於今年完成，今天舉辦啟用典禮暨第一屆太武盃全國青少棒錦標賽，金門縣長楊鎮浯特別到場主持開球，期待透過符合標準的場地來辦理全國性賽事，重振地區的棒球魂。

今天的啟用典禮相當熱鬧，包括楊鎮浯、金門體育會理事長唐麗輝、金門體育場長蔡木川、金城鎮長李誠智、金門縣體育會棒球運動委員會主委陳滄江等人都到場參與， 另也邀請60年代金門棒球隊教練、球員舉辦表揚儀式，包括林敏政、葉國輝、方振源、梁添益、林鐘良等人，重返球場。

楊鎮浯表示，金門的人口較其他縣市少，但在各項運動多能獲得不錯的成績，顯示地區在運動推廣、人才培育、場地提供等都有一定的成效。他也細數，金門的棒球從民國50年代開始，一路成長、茁壯，要感謝歷年來教練、選手及各界賢拜的努力與奉獻付出，才能帶給鄉親一次又一次的美好回憶。

楊鎮浯也說，金門棒球場過去這50多年來歷經4次以上的整修迄今，各項設備更臻完善且符合一定的標準，已可以辦理各項賽事，未來大家要取得共識縣府也樂於持續投入資源，共築金門棒球夢。

據了解，過去金門實施戰地政務，籃球是管制品，籃球運動發展受限制，棒球成為重要的運動項目，在棒球風氣全盛時期，金門曾經多達16支少棒球隊、5支青少棒球隊，然而，隨著時代的變遷，目前金門各級學校主要發展的運動項目為籃球、桌球、羽球和田徑，棒球推廣相對較薄弱，目前金門有3支少棒隊（分屬中正、金寧、上岐國小）及1支青少棒隊（金城國中），高中球隊則以金門農工為主、與少部分金門高中球員組成聯隊。

縣府也期望透過「金門棒球場」整建完工後落成啟用，在有場地、有資源的狀態下，再興金門棒球風氣；並且在金門縣政府、金門體育會及所屬棒球運動委員會、慢速壘球運動委員會的共同努力下推動屬於全民的運動風氣。