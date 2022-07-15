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金門棒球場重新啟用 楊鎮浯勉重振地區棒球魂

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
第一屆太武盃全國青少棒錦標賽今天開賽，共有8隊參賽，其中有1隊因有球員確診而缺席。記者蔡家蓁／攝影
第一屆太武盃全國青少棒錦標賽今天開賽，共有8隊參賽，其中有1隊因有球員確診而缺席。記者蔡家蓁／攝影

金門縣立棒球場為金門棒球運動發源地，第4度整建工程於今年完成，今天舉辦啟用典禮暨第一屆太武盃全國青少棒錦標賽，金門縣長楊鎮浯特別到場主持開球，期待透過符合標準的場地來辦理全國性賽事，重振地區的棒球魂。

今天的啟用典禮相當熱鬧，包括楊鎮浯、金門體育會理事長唐麗輝、金門體育場長蔡木川、金城鎮長李誠智、金門縣體育會棒球運動委員會主委陳滄江等人都到場參與， 另也邀請60年代金門棒球隊教練、球員舉辦表揚儀式，包括林敏政、葉國輝、方振源、梁添益、林鐘良等人，重返球場。

楊鎮浯表示，金門的人口較其他縣市少，但在各項運動多能獲得不錯的成績，顯示地區在運動推廣、人才培育、場地提供等都有一定的成效。他也細數，金門的棒球從民國50年代開始，一路成長、茁壯，要感謝歷年來教練、選手及各界賢拜的努力與奉獻付出，才能帶給鄉親一次又一次的美好回憶。

楊鎮浯也說，金門棒球場過去這50多年來歷經4次以上的整修迄今，各項設備更臻完善且符合一定的標準，已可以辦理各項賽事，未來大家要取得共識縣府也樂於持續投入資源，共築金門棒球夢。

據了解，過去金門實施戰地政務，籃球是管制品，籃球運動發展受限制，棒球成為重要的運動項目，在棒球風氣全盛時期，金門曾經多達16支少棒球隊、5支青少棒球隊，然而，隨著時代的變遷，目前金門各級學校主要發展的運動項目為籃球、桌球、羽球和田徑，棒球推廣相對較薄弱，目前金門有3支少棒隊（分屬中正、金寧、上岐國小）及1支青少棒隊（金城國中），高中球隊則以金門農工為主、與少部分金門高中球員組成聯隊。

縣府也期望透過「金門棒球場」整建完工後落成啟用，在有場地、有資源的狀態下，再興金門棒球風氣；並且在金門縣政府、金門體育會及所屬棒球運動委員會、慢速壘球運動委員會的共同努力下推動屬於全民的運動風氣。

總工程經費3千8百多萬元的金門縣立棒球場，在去年初完成工程發包，3月4日開始動工，耗時約1年4個月，終於在今年6月底完成總驗收，如今球場有了新的面貌，教練、球員休息室、器材室、貴賓室、全壘打牆、夜間照明設備、觀眾席、噴灑系統等等，符合丙級棒球場規模，整建後將提供縣內三級棒球隊使用，以及支援慢速壘球運動需求。

金門縣立棒球場今天舉辦啟用典禮暨第一屆太武盃全國青少棒錦標賽，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣立棒球場今天舉辦啟用典禮暨第一屆太武盃全國青少棒錦標賽，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
第一屆太武盃全國青少棒錦標賽今天辦開幕，各隊伍上場比試，相當精彩。圖／金門縣棒球運動委員會提供
第一屆太武盃全國青少棒錦標賽今天辦開幕，各隊伍上場比試，相當精彩。圖／金門縣棒球運動委員會提供
第一屆太武盃全國青少棒錦標賽今天開賽，各隊伍上場比試，對新球場相當讚許。圖／金門縣棒球運動委員會提供
第一屆太武盃全國青少棒錦標賽今天開賽，各隊伍上場比試，對新球場相當讚許。圖／金門縣棒球運動委員會提供

金門 體育 楊鎮浯

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