影／金門酒廠歡慶建廠70年 董座與老員工回娘家切蛋糕
白酒第一品牌金門酒廠今天歡慶建廠70週年，舉辦感恩暨產品發表會，特別邀請歷任的縣長、董事長、總經理等人出席，和金酒退休同仁、及屆退同仁齊聚，一同回顧創立以來的歷史，也見證金酒的光榮。
金門酒廠今天中午在金湖飯店舉辦感恩暨產品發表會，包括金門縣長楊鎮浯、金門縣議會副議長周子傑、金酒董事長黃怡凱與前縣長李炷烽、金酒前董事長顏達仁、雷倩、林德恭、呂瑞泰、前總經理辛寬得、吳秋沐等人都到場出席，和金酒同仁一同歡慶70週年。
楊鎮浯在致詞時表示，要特別感謝當年胡璉將軍以「以高粱換大米」的政令啟動，從此翻轉小島命運，改善金門人的生活，成為全台名列前茅的幸福城市。
楊也感謝歷任縣長、董事長、總經理等領導人的擘畫開創，及所有同仁前輩的胼手胝足一點一滴努力積累，如今金門酒廠已經成為台灣「酩」揚國際的百億級企業與白酒界的釀酒巨擘。
他說，金門酒廠扎根於金門，也深耕在金門，營收獲利長年回饋金門地方鄉親，目的即在於「藏富於縣民」。楊鎮浯也指出，不管是縣政還是金門酒廠，他都要求有序的成長，他相信只要朝著目標邁進，一定會到達終點。
此外、現場也展示10款70週年紀念酒，並由公司員工上台走秀，展示新品，其中，「松鶴遐齡」、「建廠70週年黑金剛」、「鴻龍御守酒」三款酒，更是首度亮相，訴說金門酒廠七十年來的輝煌傳奇成績。
回首這70年，金門酒廠除了賣力推出好酒外，也積極善盡企業社會責任，在防疫期間捐贈酒精物資，讓民眾免於恐懼，更推出振興方案，使金門的經濟在疫情期間仍然保持相對穩固的基底；在體育推廣上，長年贊助優秀的羽球選手李洋以及金門相關運動基金，支持在地年輕運動選手發展，從而為台灣摘下首面奧運羽球金牌。
保育環境方面，除了長年主動在兩個廠區周邊淨灘外，更在當地投入復育草海桐已達2000株以上，此外，與台灣本島契作省水耐旱的高粱，作為釀酒原料來源。不僅能讓台灣農民受益於收入穩定，更有助力於在經濟發展及環境保育間取得平衡，及金酒品牌精神的進一步深耕台灣。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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