執行公海護漁任務 巡護八號高雄港啟航

海巡「巡護八號」今天自高雄港出發，執行長達35天的「中西太平洋公海漁業巡護任務」，檢查遠洋作業漁船有無違規捕魚或其他不法情事，並提供遠洋漁民必要協助。

海巡署艦隊分署直屬船隊「巡護八號」今天自高雄港出發，執行今年度首航次「中西太平洋公海漁業巡護任務」，海洋委員會主任委員李仲威、海巡署長周美伍等人也前往慰勉執勤同仁辛勞、提示巡護任務重點。

海巡署新聞稿指出，今天由巡護八號開啟111年度首航公海遠洋巡護任務，預計於8月18日返台，全程共35天，將依中西太平洋漁業委員會規定，檢查遠洋作業漁船有無違規捕魚或其他不法情事，並提供遠洋漁民必要的協助，落實遠洋漁業責任制。

為落實避免船上發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染，海巡署要求登船同仁在啟航前2週落實自主健康管理，更在3天前安排PCR採檢，經確認全員陰性後，管制全船人員進出，禁止與岸上人員接觸，確保同仁執勤安全。

海巡署表示，公海漁業巡護不僅代表台灣強化國際參與，善盡國際社會責任，落實公海漁業資源養護管理，也藉此機會慰問台灣遠洋作業漁船，轉達政府的關懷溫情，將持續掌握漁船作業動態，並視海域情勢發展及漁船作業情形，彈性調整巡護範圍，確保公海作業漁民的生命財產安全。