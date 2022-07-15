屏東東港鎮區假日停車難 中山路停車場今起試營運

屏東縣東港鎮是遠近海漁業基地及觀光重鎮，因市區道路多狹小，停車一直是大問題，加上大眾運輸不便，交通成為發展致命傷；縣府為紓解鎮區停車供給不足問題，向交通部爭取前瞻補助並配合地方自籌款，在舊榮民之家新建地上4層的中山路立體停車場，提供258格小汽車停車格、綠能汽車位54格，今天起試營運，警方也將加強周邊道路違停取締。

縣府交通旅遊處說，東港緊鄰大鵬灣，有第一類的東港漁港，又是通往小琉球的門戶，加上鎮內東隆宮等景點及海鮮美食，每到假日便湧進大批遊客，停車不敷所需；位於中山路菁華路段的新停車場，可提供鄰近輔英附設醫院、中山路購物商圈、東港迎王平安祭典及周邊華僑市場購物民眾的停車需求，希望能紓解周邊商圈、就醫衍生的停車需求，並提升周邊整體觀光旅遊品質、民生就醫及商圈活絡。

交旅處說，為滿足停車需求又同時提升綠能車輛停車服務品質，該停車場場提供小型車258格和12席無障礙專用車格、12席婦幼親子專用車格及綠能專區（綠能汽車位54格、汽車充電椿柱4格），試營運期間先採計時收費（20元/時）、當日收費上限為100元／日，待正式營運將依停車周轉率滾動檢討，提供更多配套方案；即日起至7月30日前申辦月租還享有優惠方案，可電洽08-7324313。