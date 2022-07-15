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金門酒廠慶70年 縣長肯定藏富於民

中央社／ 金門縣15日電
金門酒廠慶祝建廠70年，15日在金湖飯店舉行感恩餐會，包括雷倩（右8）在內的前金酒董事長等人出席，共同回顧見證金酒榮耀。 金門酒廠提供
金門酒廠慶祝建廠70年，15日在金湖飯店舉行感恩餐會，包括雷倩（右8）在內的前金酒董事長等人出席，共同回顧見證金酒榮耀。 金門酒廠提供

金門酒廠慶祝建廠70年，今天邀請退休、屆退員工齊聚，共同回顧見證金酒榮耀，並展示10款紀念酒。縣長楊鎮浯肯定金酒營收獲利長年回饋金門民眾。

楊鎮浯致詞表示，當年胡璉將軍啟動以「以高粱換大米」政令，從此翻轉小島命運，改善金門人生活，成為全台名列前茅幸福城市；歷任縣長和酒廠高層人員擘畫開創和員工努力積累，如今金酒已成為台灣「酩」揚國際百億級企業與白酒界巨擘。

楊鎮浯說，金酒扎根金門、深耕金門，營收獲利長年回饋金門民眾，目的就在於「藏富於縣民」。

金酒董事長黃怡凱表示，金酒除了堅持古法釀造高品質金門高粱酒，將屬於台灣的高粱酒文化推廣到國際，更善盡企業社會責任，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間，捐贈酒精物資，並推出振興方案，使金門的經濟在疫期仍保持相對穩固基底。

金酒同時指出，在體育推廣上，長年贊助優秀羽球選手李洋以及金門相關運動基金，支持在地年輕運動選手發展，從而為台灣摘下首面奧運羽球金牌。此外，金酒與台灣本島契作省水耐旱高粱，作為釀酒原料來源，不僅讓台灣農民收入穩定，更有助在經濟發展及環境保育間取得平衡。

包括雷倩在內的前金酒董事長等人，出席今天感恩餐會。會中並展示10款70週年紀念酒。金酒表示，其中，「松鶴遐齡」、「建廠70週年黑金剛」、「鴻龍御守酒」3款酒首度亮相，訴說金門酒廠70年來的成績。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門 楊鎮浯

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