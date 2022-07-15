高雄安寧病床數在六都吊車尾 請託議員也住不到

高雄市人口272萬多人，全市安寧病房床數僅91床，六都中僅贏桃園、甚至還輸台南，病患家屬請託議員也無法順利入住，學者與醫界都認為，疫情趨緩及高齡化社會，擴充床數有必要，另建立媒合及轉介機制。高市衛生局表示，市區大醫院使用率高，但小醫院卻有空床，需要進一步整合及評估需求。

高市議員黃柏霖、邱于軒及陳麗珍今天針對高雄市安寧照護及新冠疫情病人權益召開公聽會。目前疫情趨緩，高雄市每日的確診病患送醫人次已經從150人次個高峰期降至40件上下，醫院的病患數也持續下降。

高雄醫學大學講師許禮安指出，很多人觀念停留在癌末才住安寧病房，但今年6月起12類罕見疾病也公告納入，連醫護都不知道，更何況一般人。此外，全台安寧住院總床數864床，北市126床、新北97床、桃園54床、台中110床、台南107床、高雄91床，高雄連台南都輸，真的滿丟臉的，以市立醫院來說，小港醫院在網站上登記有5床，卻因疫情關係關掉，過去民生醫院也曾經因為SARS關係停13年，市府不重視民眾需求。

高雄師範大學人力與知識管理研究所教授劉廷揚說，父親在北榮安寧病房往生，他算安寧照護的受益者，市府應強化市民對於安寧療護的理解，在疫情趨緩下能提升醫療量能及安寧病床數量，不要讓需要的人苦苦等候。

另位屏東大學教育行政研究所副教授李銘義則以「受害者」之姿發言。他說，家中有兩位親友臨終時都無法入住安寧病房，安樂死不能合法化，安寧照顧又難以落實，台灣邁入超高齡社會，需求會與日俱增。

「醫學中心的安寧病床非常難喬」，議員邱于軒說，時下老人愈來愈多，民眾不僅須住院需要協助，也有人請託安寧病房；疫情若趨緩，醫院空間要能有效調整。

黃柏霖表示，衛生局應加強宣導安寧療護觀念，大醫院及地方醫院也需要有更好的媒合與轉介，讓有需求民眾有更妥適的資源利用。