快訊

影／釀南投4死槍手藏台中「養生會館」 優勢警力布陣攻堅中

外籍人士宜居國「紐西蘭倒數第二」！這兩原因是關鍵

影／陳其邁與藍軍互動佳 綠民代透露偶而會小吃醋一下

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄「鳳翔安居」社宅動土，高市議長曾麗燕（前看右二）也跨選區到場，與市長陳其邁一同動土。記者王昭月／攝影
高雄「鳳翔安居」社宅動土，高市議長曾麗燕（前看右二）也跨選區到場，與市長陳其邁一同動土。記者王昭月／攝影

高雄市長陳其邁近日頻頻深入深藍地區關心建設進度，為工程動土，被聯想是「直搗眷村」，搶攻民心，陳其邁今早主持「鳳翔安居」社宅時對此表示，「這跟選舉無關，跟市民的生活有關」，藍營民代表示，市長來剪綵，反過來意味他們爭取建設夠力。

陳其邁昨午會勘原是眷村的鳳山日照社福多功能中心工程進度，今早又到鳳山與大寮交界，由國防部用地改建的「鳳翔安居」社宅動土，下周一並將赴岡山大鵬九村社宅動土，近來頻頻出入高雄眷村重地，被外界聯想是直搗藍營票倉，連他與藍營民代的互動，都透露微妙關係。

今早陳其邁參加「鳳翔安居」社宅動土，藍綠白鳳山區民代及議員擬參選人出席踴躍，連國民黨的議長曾麗燕也現身。會前聯訪時媒體詢問，市長這兩天都在早期眷村地區跑行程，是否要搶攻深藍票倉？陳其邁說，「這跟選舉無關，跟市民的生活有關」、「不管是社會住宅或多功能社福中心，我們不問族群、不問對象、不分區域，都希望來照顧市民朋友」。

國民黨籍議員劉德林對此說，建設服務不分藍綠，地方民代長期監督都市規畫藍圖，並反映里鄰心聲，責無旁貸，關注地方發展是重中之中，其他不要太多想，藍軍也不怕綠營市長常來走動，剪綵爭光采，市長來，表示在地議員爭取的建設多，也獲市長背書，「人民的需求，才是大過一切」。

民進黨籍議員林智鴻說，就他長期觀察，市長陳其邁就任以來，面對議員對地方建設的建議，若評估可行，便不分黨派且說到做到，想跳脫民進黨，呈現出「全民市長」的態勢。與深藍眷區甚或藍營民代的好交情，是來自願意傾聽的真誠，不會有選舉考量。

林智鴻也說，偶而看市長對待藍營民代，偶而也會「小吃醋」一下，但他們理解市長的心情，只要符合市民的需求，都會不分藍綠，付出實踐。

高雄「鳳翔安居」社宅動土，高市議長曾麗燕（右）也跨選區到場。記者王昭月／攝影
高雄「鳳翔安居」社宅動土，高市議長曾麗燕（右）也跨選區到場。記者王昭月／攝影
高雄「鳳翔安居」社宅動土，高市議長曾麗燕（前看右二）也跨選區到場，與市長陳其邁一同動土。記者王昭月／攝影
高雄「鳳翔安居」社宅動土，高市議長曾麗燕（前看右二）也跨選區到場，與市長陳其邁一同動土。記者王昭月／攝影

陳其邁 社宅 眷村

延伸閱讀

鳳翔安居社宅動土 內政部宣布高雄社宅將增至12000戶

視察鳳山日照社福多功能中心 陳其邁：拚農曆年前啟用

柯志恩開始推政策 陳其邁：現階段以高雄市政為重

被陳其邁「拔樁」？ 高雄藍營議員回擊：政治歸政治

相關新聞

來源揭曉！北高雄不明爆炸巨響引熱議 環保局將開罰

「碰！」昨天傍晚高雄傳出不明爆炸巨聲，聲音大到楠梓、大社、燕巢甚至岡山等區都能聽見，但卻未傳出火警，警消也未接獲任何通報...

影／陳其邁與藍軍互動佳 綠民代透露偶而會小吃醋一下

高雄市長陳其邁近日頻頻深入深藍地區關心建設進度，為工程動土，被聯想是「直搗眷村」，搶攻民心，陳其邁今早主持「鳳翔安居」社...

鳳翔安居社宅動土 內政部宣布高雄社宅將增至12000戶

國家住都中心今天在高雄鳳山區為「鳳翔安居」社宅動土，兼任住都中心董事長的內政部政務次長花敬群宣布，高雄社宅將從既有的1萬...

選前利多發紓困金 鄉長：嘸那個卡稱嘜呷那個瀉藥

屏東多個鄉鎮市以新冠疫情衝擊經濟名義普發紓困金，萬丹鄉代會也決議，建議公所發放鄉民每人1千元紓困金。萬丹鄉長劉昭相今天表...

5分鐘等了12年 金門大橋10月中通車

交通部昨在行政院會報告「金門大橋計畫執行情形」，行政院長蘇貞昌表示，金門大橋已在最後完工階段，預計10月中通車。他說，跨...

防周末大塞車 屏啟動年假疏導

疫情趨緩加上暑假出遊旺季到來，匯集台東與墾丁車流的台一線楓港到枋寮段上周塞爆，有網友直指是屏鵝公路種樹百里提升計畫施工造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。