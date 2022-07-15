影／陳其邁與藍軍互動佳 綠民代透露偶而會小吃醋一下

高雄市長陳其邁近日頻頻深入深藍地區關心建設進度，為工程動土，被聯想是「直搗眷村」，搶攻民心，陳其邁今早主持「鳳翔安居」社宅時對此表示，「這跟選舉無關，跟市民的生活有關」，藍營民代表示，市長來剪綵，反過來意味他們爭取建設夠力。

陳其邁昨午會勘原是眷村的鳳山日照社福多功能中心工程進度，今早又到鳳山與大寮交界，由國防部用地改建的「鳳翔安居」社宅動土，下周一並將赴岡山大鵬九村社宅動土，近來頻頻出入高雄眷村重地，被外界聯想是直搗藍營票倉，連他與藍營民代的互動，都透露微妙關係。

今早陳其邁參加「鳳翔安居」社宅動土，藍綠白鳳山區民代及議員擬參選人出席踴躍，連國民黨的議長曾麗燕也現身。會前聯訪時媒體詢問，市長這兩天都在早期眷村地區跑行程，是否要搶攻深藍票倉？陳其邁說，「這跟選舉無關，跟市民的生活有關」、「不管是社會住宅或多功能社福中心，我們不問族群、不問對象、不分區域，都希望來照顧市民朋友」。

國民黨籍議員劉德林對此說，建設服務不分藍綠，地方民代長期監督都市規畫藍圖，並反映里鄰心聲，責無旁貸，關注地方發展是重中之中，其他不要太多想，藍軍也不怕綠營市長常來走動，剪綵爭光采，市長來，表示在地議員爭取的建設多，也獲市長背書，「人民的需求，才是大過一切」。

民進黨籍議員林智鴻說，就他長期觀察，市長陳其邁就任以來，面對議員對地方建設的建議，若評估可行，便不分黨派且說到做到，想跳脫民進黨，呈現出「全民市長」的態勢。與深藍眷區甚或藍營民代的好交情，是來自願意傾聽的真誠，不會有選舉考量。