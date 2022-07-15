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國民姐夫具俊曄16日旗津演出 高雄假日訂房達9成

中央社／ 高雄15日電

高雄市政府配合悠遊國旅計畫加碼「週五又補五、週間補到千」優惠，開跑首週已讓觀光旅館假日訂房達9成，且明天「國民姐夫」具俊曄將在旗津大演DJ秀，歡迎民眾訂房來玩。

高雄市政府觀光局今天上午新聞稿指出，交通部觀光局「悠遊國旅」計畫今天起實施，高雄市長陳其邁為邀請大家暑假來高雄旅遊，加碼「週五又補五、週間補到千」優惠，其中全國獨家的「週五又補五」開跑首週，已讓觀光旅館訂房衝破7成，週六更達到9成。

觀光局指出，明天高雄旗津啤酒嘉年華將有「國民姐夫」具俊曄在旗津大演DJ秀，熱音、啤酒、美食大放送，帶大家一起嗨，還有旗津當地海產店端出澎湃下酒菜任君選購。

接下來還有2022台灣文博會、大港閱冰、高雄日嚐366、海洋派對及全國鹹酥雞嘉年華等精彩活動登場。

高雄市觀光局長周玲妏表示，「週五又補五」活動由旅客直接向參加「悠遊國旅」活動的合法旅宿業者訂房（住宿券、國際訂房平台、旅行社不適用），本人入住當日，需提供身分證或健保卡證明，供旅宿業者申請獎助，當日住宿費由旅宿業者現場折抵500元，優惠名額有限，旅客動作要快。此外，高市旅宿及遊樂業者配合中央及市府補助方案也推出各項優惠折抵，詳情可上網查詢。

訂房 觀光局 具俊曄

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