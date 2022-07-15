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卡丁車正夯 金門警方：上路最高罰3600元

中央社／ 金門縣15日電

「卡丁車」正夯，金門警察局今天表示，卡丁車非屬於道路交通管理處罰條例規範的車輛，且是休閒用途，在道路上行駛卡丁車，將處新台幣1200到3600元罰鍰。

縣警局發布新聞表示，卡丁車又稱「高卡車」，是小型賽車，或是指一種賽車運動。這種車子大小比標準汽車小得多，適合初學者學習及作為休閒使用。

縣警局交通隊表示，依據道路交通管理處罰條例第32條之1，非屬汽車、動力機械及個人行動器具範圍的動力載具、動力運動休閒器材或其他相類的動力器具，在道路上行駛或使用者，處1200到3600元以下罰鍰。

分隊長張尹瑄說明，卡丁車不屬於道路交通管理處罰條例所定義的車輛，屬於休閒用途器具，不能行駛於一般道路上；想要安全且符合規定地享受使用卡丁車的樂趣，可以到公園、私人空地或是專用會場使用，但千萬不要駕駛到一般道路範圍。

縣警局交通隊提醒用路人，除了卡丁車外，滑板車等動力運動休閒器材，也都不可在一般道路使用，違規上路除了可能遭警方舉發外，更可能因操作不慎發生事故。

金門縣政府為興建東北角的馬山港預做準備，近期開發官澳海堤，招商推出市集，為本地民眾和旅客增加新去處，其中，電動卡丁車將是一項新體驗。去年底，金湖鎮瓊林蔡氏千年聚落風華再現計畫，即有業者推出卡丁車試乘。縣警局表示，縣府辦理相關活動會申請路權，卡丁車在申請路段行駛沒有問題，但到一般道路即屬違規。

金門 警察

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