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鳳翔安居社宅動土 內政部宣布高雄社宅將增至12000戶

聯合報／ 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄鳳翔安居社宅今天動土，將蓋440戶。記者王昭月／攝影
高雄鳳翔安居社宅今天動土，將蓋440戶。記者王昭月／攝影

國家住都中心今天在高雄鳳山區為「鳳翔安居」社宅動土，兼任住都中心董事長的內政部政務次長花敬群宣布，高雄社宅將從既有的1萬500戶增加到1萬2000戶，且每處社宅的標準配備，都含可以滿托育安老的多功能社福中心。

今天動土的「鳳翔安居」社宅位在鳳山區鳳翔一街，是住都中心在高雄開工的第7案，由桂田集團承建，預計蓋3棟14層大樓，戶總戶數440戶，除套房、二房及三房型，另有22戶無障礙房型，預計2026年年5月完工。

內政部次長花敬群指住都中心在高雄10個區共推23處社會住宅基地，目標原是1萬500戶，在市長陳其邁「緊緊緊」作風爭取下，高雄社宅數量將再增加到1萬2000戶。這周「鳳翔安居」動土，下周仁武區社宅也會動土，高雄目前已有5300戶社宅決標，年底可望增到7千戶以上。

陳其邁表示，「鳳翔安居」位在鳳山與大寮交界，兩區都是就業人口速增加的地區，下周一市府發包的岡山大鵬九村也有600戶社宅動土，希望以「青年優先、住宅優先、弱勢優先」3大原則，提供最好的社宅，不管綠建築、智慧建築或是托兒、托育、社區關懷據點等社福功能都一應俱全。

「社宅的推動著重居住平權」，陳其邁說，高雄鳳山區總共已建3處，未來岡山會蓋600多戶，亞灣區約1千戶，地點都是都市精華區而目荒郊野外。在議會支持下，高市府也推囤房稅，每年增加的3億收入將全數用來做租金補貼。此外，中央今年有300億租金補貼規模，高雄加碼1萬戶，共8萬戶對象適用租金補貼。

兼任住都中心董事長的內政部政務次長花敬群宣布，高雄社宅將由1萬5千戶，增至1萬2千戶，記者王昭月／攝影
兼任住都中心董事長的內政部政務次長花敬群宣布，高雄社宅將由1萬5千戶，增至1萬2千戶，記者王昭月／攝影
高雄鳳翔安居社宅今天動土，將蓋440戶。記者王昭月／攝影
高雄鳳翔安居社宅今天動土，將蓋440戶。記者王昭月／攝影
高市長陳其邁指高雄市府推社宅的誠意，都選在都市精華區，絕不會蓋在荒郊野外。記者王昭月／攝影
高市長陳其邁指高雄市府推社宅的誠意，都選在都市精華區，絕不會蓋在荒郊野外。記者王昭月／攝影

社宅 租金補貼 陳其邁

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