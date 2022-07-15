鳳翔安居社宅動土 內政部宣布高雄社宅將增至12000戶

國家住都中心今天在高雄鳳山區為「鳳翔安居」社宅動土，兼任住都中心董事長的內政部政務次長花敬群宣布，高雄社宅將從既有的1萬500戶增加到1萬2000戶，且每處社宅的標準配備，都含可以滿托育安老的多功能社福中心。

今天動土的「鳳翔安居」社宅位在鳳山區鳳翔一街，是住都中心在高雄開工的第7案，由桂田集團承建，預計蓋3棟14層大樓，戶總戶數440戶，除套房、二房及三房型，另有22戶無障礙房型，預計2026年年5月完工。

內政部次長花敬群指住都中心在高雄10個區共推23處社會住宅基地，目標原是1萬500戶，在市長陳其邁「緊緊緊」作風爭取下，高雄社宅數量將再增加到1萬2000戶。這周「鳳翔安居」動土，下周仁武區社宅也會動土，高雄目前已有5300戶社宅決標，年底可望增到7千戶以上。

陳其邁表示，「鳳翔安居」位在鳳山與大寮交界，兩區都是就業人口速增加的地區，下周一市府發包的岡山大鵬九村也有600戶社宅動土，希望以「青年優先、住宅優先、弱勢優先」3大原則，提供最好的社宅，不管綠建築、智慧建築或是托兒、托育、社區關懷據點等社福功能都一應俱全。