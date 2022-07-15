選前利多發紓困金 鄉長：嘸那個卡稱嘜呷那個瀉藥

屏東多個鄉鎮市以新冠疫情衝擊經濟名義普發紓困金，萬丹鄉代會也決議，建議公所發放鄉民每人1千元紓困金。萬丹鄉長劉昭相今天表示，全案還需跟財主主管研議，看財政狀況能否支應。

劉昭相直白說：「嘸那個卡稱嘜呷那個瀉藥（台語，意指量力而為）！」萬丹財政不比其他鄉鎮，能否發現金得再評估。

屏東縣33鄉鎮市，已有三地門、里港、新園、屏東市、新埤、九如、鹽埔、南州等陸續發放振興經濟紓困金，其中，南州鄉只要在110年12月31日前設籍，每人可領取1500元消費禮金，符合資格者領取前死亡，還可由法定繼承人領取。

萬丹鄉代會決議跟進，13日代表會臨時會上由代表洪維呈提案，建議公所發放全鄉每人1千元防疫紓困金，並獲4位代表附議。爭取下屆鄉長選舉民進黨提名失利的鄉代會主席簡天屏率先在臉書發布好消息，稱代表會通過發放防疫紓困金。

根據萬丹戶政事務所最新統計，萬丹到6月30日設籍人口有49534人。

劉昭相受訪時直白說，「發錢每個人都很愛，但我不能把鄉公所花完。」萬丹一年預算規模約2.7億元，他接任鄉長時，公所負債約1.3億元，目前仍有3千餘萬元債務，若鄉民每人發1千元，初估需近5千萬元，「我現在不敢說要不要發」，得跟財主單位主管討論後才能定案。

劉昭相直言，「嘸那個卡稱嘜呷那個瀉藥！」萬丹不比其他鄉鎮，像新園鄉有自來水公司補助地方建設經費，萬丹要不要發紓困金，得視財政狀況全盤考量。