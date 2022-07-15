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來源揭曉！北高雄不明爆炸巨響引熱議 環保局將開罰

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
仁武區某聚合化學廠內管線壓力過大爆炸，市府環保局獲報前往稽查。圖／市府環保局提供
仁武區某聚合化學廠內管線壓力過大爆炸，市府環保局獲報前往稽查。圖／市府環保局提供

「碰！」昨天傍晚高雄傳出不明爆炸巨聲，聲音大到楠梓、大社、燕巢甚至岡山等區都能聽見，但卻未傳出火警，警消也未接獲任何通報，引起網友熱議在紛紛在臉書貼文留言，經環保局調查，為仁武區某聚合化學廠內管線壓力過大爆炸，雖未釀火警與傷亡，但有產生汙染將依法開罰。

昨天傍晚有網友在臉書「我是楠梓人」貼文指，等等應該會有人問興楠路剛有很大的爆炸聲怎麼了？引起網友熱議，紛紛留言，「阿共打過來」、「燕巢也有聽到很大聲」、「土庫這裡也超大聲的」、「外星人入侵地球」、「我剛在洗澡也被嚇一跳，罵ㄌ一聲三字經」。

由於第一時間爆炸地點不明，加上爆炸聲傳出後警消都未接獲任何報案通知，不網友紛紛留言揣測，「岡山也聽到，但不是打雷嗎？聲音滿像的」、「所以剛剛聽到的不是打雷聲」、「化學隔壁場小爆炸，沒怎樣，不用怕」。

經市府環保局調查，為位在高雄仁武區鳳仁路上一間聚合化學品公司化學製造程序（M01）的防治設備直燃式焚化爐前端管線，因不堪壓力過大產生爆炸受損。

環保局人員到場稽查，雖未發現火警，但有粒狀汙染物，散布於空氣，將依空汙法第32條依法開罰，並持續追查現場壓力過大產生爆炸的原因。

爆炸聲傳出後，網友在臉書「我是楠梓人」貼文引起熱議。圖／取自臉書社團「我是楠梓人」
爆炸聲傳出後，網友在臉書「我是楠梓人」貼文引起熱議。圖／取自臉書社團「我是楠梓人」
爆炸聲傳出後，網友在臉書「我是楠梓人」貼文引起熱議。圖／取自臉書社團「我是楠梓人」
爆炸聲傳出後，網友在臉書「我是楠梓人」貼文引起熱議。圖／取自臉書社團「我是楠梓人」
仁武區某聚合化學廠內管線壓力過大爆炸，市府環保局獲報前往稽查。圖／市府環保局提供
仁武區某聚合化學廠內管線壓力過大爆炸，市府環保局獲報前往稽查。圖／市府環保局提供

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