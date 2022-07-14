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屏警組打詐縣府隊 網路徵選抗詐梗圖、最高可獲1萬禮券
屏東縣警局分析，縣內今年1到6月，受理詐騙案件中，財損最高是投資詐欺，詐騙金額高達3億1075萬餘元。詐騙集團隱身幕後，透過鍵盤廣傳各類誘騙訊息與話術詐財，屏縣警局與屏東警察之友會防制詐騙，即日起到8月3日，舉辦「抗詐崛起創意梗圖」網路徵選，最高可獲1萬元禮券
屏東縣警局分析，今年1到6月止受理的高發詐騙案件，財損金額最高前5名，依次為「投資詐欺」3億1075萬餘元、「假冒機構（公務員）」案類財損金額3400萬餘元、「解除分期付款詐騙（ATM）」案類財損金額1949萬餘元、假交友（徵婚詐財）1380萬餘元、「猜猜我是誰」986萬餘元。
警方分析，遭詐騙的民眾大多因輕信網路訊息，或因未接收時下最新詐騙手法與防制技巧等資訊，即時辨識所接收網路訊息是否為詐騙集團話術，招致財產損失。
警察局長劉印宮說，因應行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」政策與「打詐國家隊」成立，屏縣政府今年6月治安會報提議，由屏東縣府治安會報編組團隊合作成立「打詐縣府隊」，全面運用所屬粉絲專頁官網，提供各類辨識詐騙手法與防制技巧等資訊。
即日起到8月3日舉辦「抗詐崛起創意梗圖」網路徵選，到屏東縣政府警察局或屏東縣政府警察局刑警大隊粉專官網下載報名表，藉由設計創意梗圖網路徵選方式，全民齊心「藝起抗詐」，依各年齡層分3組評選，每組第1名最高可獲得1萬元面額的禮券與獎狀，還有佳作10名。
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