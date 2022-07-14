屏警組打詐縣府隊 網路徵選抗詐梗圖、最高可獲1萬禮券

屏東縣警局分析，縣內今年1到6月，受理詐騙案件中，財損最高是投資詐欺，詐騙金額高達3億1075萬餘元。詐騙集團隱身幕後，透過鍵盤廣傳各類誘騙訊息與話術詐財，屏縣警局與屏東警察之友會防制詐騙，即日起到8月3日，舉辦「抗詐崛起創意梗圖」網路徵選，最高可獲1萬元禮券

屏東縣警局分析，今年1到6月止受理的高發詐騙案件，財損金額最高前5名，依次為「投資詐欺」3億1075萬餘元、「假冒機構（公務員）」案類財損金額3400萬餘元、「解除分期付款詐騙（ATM）」案類財損金額1949萬餘元、假交友（徵婚詐財）1380萬餘元、「猜猜我是誰」986萬餘元。

警方分析，遭詐騙的民眾大多因輕信網路訊息，或因未接收時下最新詐騙手法與防制技巧等資訊，即時辨識所接收網路訊息是否為詐騙集團話術，招致財產損失。

警察局長劉印宮說，因應行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」政策與「打詐國家隊」成立，屏縣政府今年6月治安會報提議，由屏東縣府治安會報編組團隊合作成立「打詐縣府隊」，全面運用所屬粉絲專頁官網，提供各類辨識詐騙手法與防制技巧等資訊。