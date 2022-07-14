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高雄山區流籠工程將完工 這三里將不再受斷橋所苦
高雄桃源區明霸克露橋為復興、拉芙蘭、梅山唯一的聯外道路，去年遭0807豪雨沖毀，造成三里居民一度受困，雖現在有鋼便橋可供通行，但抗洪能力有限，為防斷橋受困重演，物資輸入中斷，高雄市政府耗資近一千萬，打造流籠，將在本月底完工。
有鑑於去年明霸克露橋遭沖垮，連外道路中斷，物資一度無法進入，影響山上居民生活，經市府與當地居民研議後，在今年1月3日執行緊急流籠工程，作為逾放斷橋期間，物資運補的替代管道。
市府指出，緊急流籠工程於勤和里至玉穗端架設兩條長250公尺流籠，各裝載一座吊貨籃，每座吊貨籃最高可運送1公噸重量的物資，因施工地點多為農路，大型機具及材料載運不便，再加上山區氣候不穩，一度造成施工進度延宕。
今天市府秘書長郭添貴在桃源區公所及市府原民會、工務局等單位陪同下，前往桃源區勘查流籠工程，同時也感謝施工團隊，能在颱風季來臨前，完成工程。
市府表示，這座流籠總經費共花費956萬元，歷經半年的架設工程，將會替流籠四周加設格網、流籠扣件檢測，及2噸滿載重測試確保使用安全，預計於7月底完工。
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