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高雄「喜閱網：夏日親子閱讀趣」線上首播 12色訂做閱讀階梯

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高師大教授方金雅（前）與夏日閱讀趣拍攝團隊。圖／高師大提供
高師大教授方金雅（前）與夏日閱讀趣拍攝團隊。圖／高師大提供

高雄師範大學與高雄市教育局，從102年合力建置「喜閱網」閱讀闖關平台，讓學生接受識字量測驗分析，並搭配書籍分級色點選書閱讀的功能。為了使家長更瞭解分級閱讀的理念，高師大、教育局及高市圖，共推「喜閱網：夏日親子閱讀趣」活動，17日上午10點半在教育局Youtube（https://www.youtube.com/channel/UCZCleQiN7gMt5HF9AVq6aog/featured）首次線上直播。

高師大閱讀評量與教學中心教授方金雅表示，「喜閱網」的設計理念是包含評量與學習，給不同閱讀能力的孩子不同的起點。藉由學生識字能力的檢測，先評估學生識字量的能力，以及「喜閱網」讀本難易度的分析，將學生識字量與書籍難易度多寡分成「白、黑、紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫、銅、銀、金」12個顏色，為孩子提供量身訂做的「閱讀階梯」，協助孩子「自主學習」。不同能力的學生，依其閱讀能力選擇適合閱讀的書籍，讀出興味也提升自主閱讀動力。

高師大校長吳連賞表示，「喜閱網」推動已近10年，鑑於每年暑假都有家長反應，不易借到喜閱網書籍提供孩子閱讀。今年暑假最大的喜訊是，高雄教育局與高雄市立圖書館合作，在9個圖書分館設立「喜閱網」閱讀專區，來到這9個分館，一定看得到喜閱網的書，因為專區僅提供館內閱讀。

高市圖代理館長林奕成強調，除了「喜閱網」閱讀專區，一定可在館內閱讀到喜閱網的書，也推出「喜閱網@高市圖」電子書平台，家長與小朋友都可利用網頁版或是APP就能借閱喜閱電子書，不受時間和空間限制，隨時隨地享受線上閱讀。

「喜閱網：夏日親子閱讀趣」活動邀請了5位喜閱網推動教師，與家長說明如何陪伴孩子，規畫「分級閱讀」、「親子陪伴」及「答題技巧」和「深度閱讀」以及「數位素養」等主題進行首播，會後並有線上QA。

推動喜閱網教師陳俐伶、高敏惠、方金雅、張儷齡及李笙帆（左至右）。圖／高師大提供
推動喜閱網教師陳俐伶、高敏惠、方金雅、張儷齡及李笙帆（左至右）。圖／高師大提供

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