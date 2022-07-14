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北高雄家扶中心主任交接 他用39年助上萬名扶助孩童

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
擁有39年家扶工作資歷的北高雄家扶中心主任魏宗胤（左），今天卸任交接給新任主任吳瑞華（右）。記者陳弘逸／攝影
擁有39年家扶工作資歷的北高雄家扶中心主任魏宗胤（左），今天卸任交接給新任主任吳瑞華（右）。記者陳弘逸／攝影

北高雄家扶中心成立35年，銜命創辦的社工、主任魏宗胤今天卸任交接給擁有22年家扶資歷的吳瑞華；魏回顧，擔任主任期間，從岡山出發，相繼成立大寮、旗山、鳳山等服務據點，扛起原高雄縣區的弱勢兒童、少年家庭扶助工作，已幫助1萬2800名孩子扶助自立。

魏宗胤回顧，39年前自東吳大學社會系畢業，因緣際會進入家扶基金會擔任社工，進入3年後，及銜命前往岡山創辦高雄縣家扶中心（北高雄家扶中心前身）。

在魏宗胤的帶領下，中心從5名工作人員到現在已有80名員工，全力投入岡山、鳳山、旗山等27個區域的扶幼工作，從貧童扶助工作及兒少寄養服務，擴及救援暗夜哭泣的受虐兒童保護、中輟生追蹤輔導、鄰里托育保母訓練、原鄉服務、高風險家庭關懷、災變社會工作等服務。

北高雄家扶中心成立35年，服務人數從351扶幼童165戶，至今每月扶助2535戶幫助4369名孩童，扶助自立的學童已逾1萬2800人。

魏宗胤說，能夠為有需要的家庭提供服務，陪伴他們成長與改變，是一件令人開心的事，回首來時路，近39年家扶工作，雖已是滿頭青絲換華髮，但看到孩子自立，開啟有所成的人生，內心充滿欣慰。

北高雄家扶中心新任主任吳瑞華曾任社工、資深社工師、社工督導，有社工師證照；他表示，未來將以專業及專精服務深著社區、為弱勢兒童與少年及家庭建立安全及快樂生活網、具體實踐兒少權益的理念，持續帶領北高雄家扶。

北高雄家扶中心新任主任吳瑞華（中）表示，未來仍會實踐兒少權益的理念，持續帶領北高雄家扶。記者陳弘逸／攝影
北高雄家扶中心新任主任吳瑞華（中）表示，未來仍會實踐兒少權益的理念，持續帶領北高雄家扶。記者陳弘逸／攝影
擁有39年家扶工作資歷的北高雄家扶中心主任魏宗胤，為北高雄家扶中心成立的元老。記者陳弘逸／攝影
擁有39年家扶工作資歷的北高雄家扶中心主任魏宗胤，為北高雄家扶中心成立的元老。記者陳弘逸／攝影
擁有39年家扶工作資歷的北高雄家扶中心主任魏宗胤（左），今天卸任交接給新任主任吳瑞華（右）。記者陳弘逸／攝影
擁有39年家扶工作資歷的北高雄家扶中心主任魏宗胤（左），今天卸任交接給新任主任吳瑞華（右）。記者陳弘逸／攝影

社工 家扶中心

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