視察鳳山日照社福多功能中心 陳其邁：拚農曆年前啟用

高雄市長陳其邁今視察鳳山日照社福多功能中心和自強公園工程進度，日照中心結合托育、幼兒園、日照、社區大學等。陳其邁說，這不但是高雄最好，也會是全台灣最好的日照中心，明年農曆年前就要完成啟用。

日照社福多功能中心位於鳳山93期重劃區，過去這裡是海軍眷村，今天視察活動有20多位長者到場歡迎陳其邁，爭相握手、合影，陳其邁更讓國民黨籍議員劉德林暢所欲言，更感謝議員不分藍綠、支持市政。

日照中心為地上三層複合式建築，經費近2億元。未來將有日間照顧中心、失智社區服務據點、社區大學、大型會議室、非營利幼兒園、身心障礙日間照顧據點、公共托嬰中心、社區照顧關懷據點等設施空間。陳其邁說，一出生就可以來這裡托嬰，從0歲照顧到100歲，「這裡是老人家最熟悉的生活空間，大家來這裡交朋友、聊是非，在地安老。」

議員陳慧文表示，鳳山老年人口多，對於日照中心的需求量大，希望在其他區域，如鳳翔社宅也能補足原本日照不足的缺口。

日照中心就在自強公園內，市府打造公園中的社福中心，工務局說，在日照中心能看到綠意，一走出戶外就能到公園活動、遊憩。公園總面積約為 1.26公頃，除了1億9千萬的日照中心經費外，市府額外爭取營建署1000萬工程經費補助整建公園，總工程經費1358萬，預計今年9月完工。