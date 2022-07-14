高雄33年老屋回春 鑽石雙星大樓都更整維95%住戶同意

中央都更基金整維補助，高雄市111年首棟整維大樓「三民區鑽石雙星大廈」預定11月完工，副市長林欽榮今到現場勘察。

鑽石雙星大廈屋齡33年，整維前違規鐵窗招牌及露台加蓋林立，冷氣主機影響視覺觀瞻，外牆滲水及磁磚剝落嚴重，管委會表示，從102年開始推動整維，除了爭取營建署的補助，區權人也要自籌部分款項，最後成功說服9成5住戶同意。

位於大昌二路的鑽石雙星大樓都更整維，樓高16層、共174戶，因外牆磁磚剝落嚴重，影響行人出入，管委會考量建物安全，提案向中央都市更新基金申請整建維護補助。

未來建物外牆的違規鐵窗將全數清除，冷氣室外機配合一致性原則重新安裝，外牆也將採仿石質複層塗料處理，兼顧安全及美觀。

林欽榮表示，此案是高雄市第5件都市更新整建維護案，108年底獲准核定補助，110年8月核定整建維護事業計畫、11月開工，目前工程施工進度已達60%，預計今年11月完工。鑽石雙星大樓整維總修繕經費4320萬元，其中1457萬元為中央都市更新基金補助，2863萬元為管委會自籌辦理。

鑽石雙星大樓管委會主委張文智及副主委蘇兆安，積極協調整合住戶達9成5的共識，促成案核定並施工，最後每戶依坪數大小，出資11至15萬元共同分擔。

林欽榮說，都市更新除了重建以外，也能透過整建維護方式，改善既有建物機能及內外部公共景觀環境。只要是屋齡20年以上合法建築物，可由管委會向市府都發局申請中央都市更新基金整建維護事業補助，要取得80％區權人同意，並完成規畫補助申請、擬定事業計畫，最快1至2年即可核定開始施工，省去所有權人與實施者溝通協調重建權利變換分配的時間，解決公共安全問題。