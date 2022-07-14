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高雄電桿好倒楣！早上台電下午中華電信電桿輪番遭車撞
高雄市今天接連傳出電桿遭撞斷的事故，上午先是大樹區電桿遭大車撞彎，台電為搶修周邊132戶停電，目前尚未復電；未料下午仁武區工地又傳出大貨車撞斷電桿，經查該電桿為中華電信所有，所幸未造成停電。
仁武警分局澄觀派出所今天下午1時許，接獲民眾報案指，一輛大貨車載運挖土機從仁心路倒車進入巷內時，不慎撞斷倒施工地周邊一支電桿，進而連帶拉扯其他電桿。
據了解，這起事故為37歲宋姓男子駕駛大貨車站運挖土機要倒車進入仁武區仁心路工地時，不慎斷倒施工地周邊電桿；警方獲報後，已派員到場協處，並通知相關單位到場善後；所幸這起事故，發生時，並無人受傷。經查遭撞斷的電桿為中華電信所有，並無造成停電等情事。
另今天上午10時52分許，大樹區中華路與中山路口台電電桿遭拖板車撞斷，台電鳳山區營業處於1時30分派員搶修，大樹區中華路、中山路口一帶132戶停電，目前仍在搶修中，尚未復電。
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