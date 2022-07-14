快訊

跟進國安基金護盤 金管會祭出兩大招救市

壽險公司首創「減重保險」 減肥成功可折減保費

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄電桿好倒楣！早上台電下午中華電信電桿輪番遭車撞

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄市仁武區今天下午工地傳出大貨車撞斷電桿。記者陳弘逸／翻攝
高雄市仁武區今天下午工地傳出大貨車撞斷電桿。記者陳弘逸／翻攝

高雄市今天接連傳出電桿遭撞斷的事故，上午先是大樹區電桿遭大車撞彎，台電為搶修周邊132戶停電，目前尚未復電；未料下午仁武區工地又傳出大貨車撞斷電桿，經查該電桿為中華電信所有，所幸未造成停電。

仁武警分局澄觀派出所今天下午1時許，接獲民眾報案指，一輛大貨車載運挖土機從仁心路倒車進入巷內時，不慎撞斷倒施工地周邊一支電桿，進而連帶拉扯其他電桿。

據了解，這起事故為37歲宋姓男子駕駛大貨車站運挖土機要倒車進入仁武區仁心路工地時，不慎斷倒施工地周邊電桿；警方獲報後，已派員到場協處，並通知相關單位到場善後；所幸這起事故，發生時，並無人受傷。經查遭撞斷的電桿為中華電信所有，並無造成停電等情事。

另今天上午10時52分許，大樹區中華路與中山路口台電電桿遭拖板車撞斷，台電鳳山區營業處於1時30分派員搶修，大樹區中華路、中山路口一帶132戶停電，目前仍在搶修中，尚未復電。

高雄市仁武區今天下午工地傳出大貨車撞斷電桿。記者陳弘逸／翻攝
高雄市仁武區今天下午工地傳出大貨車撞斷電桿。記者陳弘逸／翻攝
高雄市仁武區今天下午工地傳出大貨車撞斷電桿。記者陳弘逸／翻攝
高雄市仁武區今天下午工地傳出大貨車撞斷電桿。記者陳弘逸／翻攝
高雄市仁武區今天下午工地傳出大貨車撞斷電桿。記者陳弘逸／翻攝
高雄市仁武區今天下午工地傳出大貨車撞斷電桿。記者陳弘逸／翻攝
高雄市仁武區今天下午工地傳出大貨車撞斷電桿。記者陳弘逸／翻攝
高雄市仁武區今天下午工地傳出大貨車撞斷電桿。記者陳弘逸／翻攝

停電 台電

延伸閱讀

20噸拖板車不慎撞彎電杆 高雄132戶下午要停電搶修

台南南區停電760戶停電 台電：變壓器遭車撞擊

「抓到了」環團今質疑俄煤賣中火燒煤？台電說話了

門諾醫院與台電啟動希望種子計畫 供學生工讀機會

相關新聞

20噸拖板車不慎撞彎電杆 高雄132戶下午要停電搶修

55歲黃姓男子今天上午駕駛拖板車行經高雄市大樹區中華路與中山路口時，疑轉彎時未注意內輪差，不慎擦撞台電電桿，導致電桿折彎...

高雄33年老屋回春 鑽石雙星大樓都更整維95%住戶同意

中央都更基金整維補助，高雄市111年首棟整維大樓「三民區鑽石雙星大廈」預定11月完工，副市長林欽榮今到現場勘察。

高雄電桿好倒楣！早上台電下午中華電信電桿輪番遭車撞

高雄市今天接連傳出電桿遭撞斷的事故，上午先是大樹區電桿遭大車撞彎，台電為搶修周邊132戶停電，目前尚未復電；未料下午仁武...

友善護蟹不分國家公園內外 屏東環盟為車城陸蟹交管

每年農曆6至10月是墾丁國家公園陸蟹媽媽到海邊釋幼高峰期，為不讓抱卵母蟹晚上過馬路遭車輛輾死，墾管處昨晚起一連3天在台2...

玩屏東！旅行社賺獎勵、自由行月月抽好禮黃金、iPhone

疫情趨緩，各景點湧現出遊潮，屏東縣府搭配交通部觀光局悠遊國旅補助，推出「FUN屏東／送客獎勵金月月抽好禮」，從7月1日起...

屏東楓港假日北返大塞怪它？公路局：超大車流量是主因

台1線屏東楓港北上路段10日大塞車，從白天堵到晚上狂塞7小時，民怨沸騰，有網友指是「屏鵝公路種樹百里提升計畫」施工造成；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。