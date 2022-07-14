友善護蟹不分國家公園內外 屏東環盟為車城陸蟹交管

每年農曆6至10月是墾丁國家公園陸蟹媽媽到海邊釋幼高峰期，為不讓抱卵母蟹晚上過馬路遭車輛輾死，墾管處昨晚起一連3天在台26線香蕉灣至砂島路段執行「停十走十」護蟹交管外，屏東環保聯盟也同步在園區外的車城濱海景觀公路執行讓道護蟹交管；陸蟹學者劉烘昌說，墾丁陸蟹數量和種類近年都在下降，護蟹措施愈多愈好。

墾管處今年護蟹執行時間為7月13日至15日、8月12日至14日 ，晚間6時半至8時半，9月10至12日為晚間6時至8時，管制台26線省道39.5公里香蕉灣至41.5公里砂島共2公里熱區路段，採雙向各縮減外側車道，定時封路2小時，前方均設前導車引導車流減速，昨晚每隔10分鐘的封路時間內，車流一度回堵，志工手持標語向駕駛人說明封路護蟹用意，大家都樂於配合。

屏東環盟也在同一時間保護區外車城濱海景觀公路福安橋至龜山橋間的陸蟹媽媽過馬路，昨晚起連續3天執行2小時友善護蟹讓路交管，請用路人繞道行駛； 理事洪輝祥說，車城鄉四重溪和保力溪出海口間的溼地，也是陸蟹和寄居蟹棲息，福安橋和龜山橋間約250公尺長馬路，切割海岸與濕地連結，是陸蟹到海邊釋幼必經之路，卻是充滿危險的死亡之路，不能因位處國家公園區外被忽略。時代力量下屆屏東縣長參選人詹智鈞昨晚也加入志工行列。