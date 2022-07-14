瑠公處量身打造 金門農業灌溉系統再升級

金門縣政府今天與行政院農業委員會農田水利署瑠公管理處簽訂協議書，由瑠公處協助改善金湖地區放流水農塘更新及管路串聯工程，為金門量身打造適合的農業灌溉環境。

簽約儀式在縣府新聞發布室舉行，由縣長楊鎮浯和瑠公管理處長朱建偉共同簽訂。

楊鎮浯致詞時表示，過去金門因戰地政務關係，未被農田水利會納管，所幸地區因無重工業發展，水質較無重金屬污染疑慮，因此可以調配回收水淨置作為農業灌溉使用，為此，瑠公管理處組成專家小組，為金門量身打造適合的農業灌溉環境。

楊鎮浯表示，前2年金門面臨50多年來最嚴重旱災，縣府花費新台幣近7000萬元經費浚挖108處農塘，預估可增加26.7萬立方公尺的蓄水量，感謝期間瑠公處協助放流水串聯工程等，讓地區農民有感；未來雙方將更密切合作，把既有灌溉規模擴展到其他鄉鎮，將再生水做有效運用。

針對金門放流水灌溉系統建置，朱建偉表示，111~112年度預計在金湖地區進行放流水農塘串聯作業，同時利用金門酒廠與金城水資源回收中心放流水進行混合配比試驗，找出高粱、小麥性狀及調配灌溉水源最適合的配比，同時預擬導引到金寧鄉目前無水源區域，解決金門整體農作需水問題。

縣府建設處表示，在瑠公處協助下，今年4月中旬，金沙鎮官嶼劃段放流水農塘更新改善工程啟用，使金沙地區農民灌溉面積擴增至100公頃；如今縣府與瑠公處簽訂協議書，改善更新金湖地區相關工程，金門灌溉系統將再升級。