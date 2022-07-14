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玩屏東！旅行社賺獎勵、自由行月月抽好禮黃金、iPhone

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府搭配交通部觀光局悠遊國旅補助，推出「FUN屏東／送客獎勵金月月抽好禮」，邀請大家一起玩屏東。記者劉星君／攝影
屏東縣府搭配交通部觀光局悠遊國旅補助，推出「FUN屏東／送客獎勵金月月抽好禮」，邀請大家一起玩屏東。記者劉星君／攝影

疫情趨緩，各景點湧現出遊潮，屏東縣府搭配交通部觀光局悠遊國旅補助，推出「FUN屏東／送客獎勵金月月抽好禮」，從7月1日起至12月15日止，推出好禮二重送，合法旅社組團到屏東，遊玩縣府指定景點，入住合法旅宿業1晚，可以登錄參加競賽；第二重月月抽好禮，遊客自由行，抽獎好禮黃金一兩、iPhone手機等，一起來屏東放暑假。

縣府交旅處指出，推出「FUN屏東／送客獎勵金月月抽好禮」，第一重送客獎勵金，鼓勵全台合法旅行業者組團到屏東旅遊，遊玩縣府指定景點並入住屏東縣合法旅宿業1晚，即可至活動網站(https://ptplay.pthg.gov.tw)登錄參加競賽。

送客人數每月只要達到300人以上即可取得參加競賽的資格，每月評比擇取送客人數最多前5名的旅行社，給予20萬元至3萬元不等獎勵金，計有5次評比機會，歡迎大家組團遊屏東。

交旅處指出，第二重月月抽好禮，凡自由行旅客7月15日至12月15日入住屏東所有合法旅宿業，在活動期間到官網（https://ptplay.pthg.gov.tw）上傳發票或收據，就有機會參加抽獎，上傳越多中獎機會越大。

搭乘屏縣政府指定郵輪巴士遊屏東也可參加抽獎，8月30日起，每月抽出幸運兒，計有5次中獎機會，獎品有黃金、電冰箱、冷氣機、知名飯店住宿券等多樣大獎，邀請民眾來屏東FUN暑假。

交通旅遊處長黃國維說，旅遊補助提升民眾從事國內旅遊的意願，希望透由本次活動吸引旅行社組團與自由行旅客至屏東觀光，體驗屏東多一度的熱情，優惠也永遠多一度。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，疫情趨緩，暑假期間的周末訂房幾乎都滿，暑假平日也有七八成，逐漸復甦中，都相當樂觀。

屏東縣府搭配交通部觀光局悠遊國旅補助，推出「FUN屏東／送客獎勵金月月抽好禮」，邀請大家一起玩屏東。記者劉星君／攝影
屏東縣府搭配交通部觀光局悠遊國旅補助，推出「FUN屏東／送客獎勵金月月抽好禮」，邀請大家一起玩屏東。記者劉星君／攝影

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