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20噸拖板車不慎撞彎電杆 高雄132戶下午要停電搶修
55歲黃姓男子今天上午駕駛拖板車行經高雄市大樹區中華路與中山路口時，疑轉彎時未注意內輪差，不慎擦撞台電電桿，導致電桿折彎；雖未造成停電，但台電將於下午執行維修，預計有132戶停電，事後也會對黃男求償。
仁武警分局九曲派出所今天上午10時52分許，接獲民眾報案稱，有總重約20噸的拖板車，搭載路面刨除機轉彎時，疑未注意內輪差撞斷中華路與中山路口的電桿；警方獲報後，立即到場協助指揮交通，並通報台電搶修。
目前事故現場已排除，並恢復通行，但電桿遭撞後呈現折彎，雖未造成停電，但亟待維修；台電鳳山區營業處表示，將在1時30分停電搶修，因隔離受損線路需要，將有部分用戶停電。
台電公告，維修影響停電用戶，為大樹區中華路、中山路口一帶132戶停電，另通知水寮里、水安里、井腳里等三里長協助轉達停電資訊；另造成財損部分，台電將會向該名駕駛求償。
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