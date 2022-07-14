快訊

美CPI衝破9%註定擴大升息 但市場也更篤定明年會降息？

天氣熱爆！他網購一盒雞蛋忘在廚房 15天後「孵出活生生小雞」

今增89染疫歿略升…累計7064死 校正回歸1名80多歲老婦排除

聽新聞
test
0:00 / 0:00

20噸拖板車不慎撞彎電杆 高雄132戶下午要停電搶修

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
55歲黃姓男子今天上午駕駛拖板車行經高雄市大樹區中華路與中山路口時，疑轉彎時未注意內輪差，不慎擦撞台電電桿。記者陳弘逸／翻攝
55歲黃姓男子今天上午駕駛拖板車行經高雄市大樹區中華路與中山路口時，疑轉彎時未注意內輪差，不慎擦撞台電電桿。記者陳弘逸／翻攝

55歲黃姓男子今天上午駕駛拖板車行經高雄市大樹區中華路與中山路口時，疑轉彎時未注意內輪差，不慎擦撞台電電桿，導致電桿折彎；雖未造成停電，但台電將於下午執行維修，預計有132戶停電，事後也會對黃男求償。

仁武警分局九曲派出所今天上午10時52分許，接獲民眾報案稱，有總重約20噸的拖板車，搭載路面刨除機轉彎時，疑未注意內輪差撞斷中華路與中山路口的電桿；警方獲報後，立即到場協助指揮交通，並通報台電搶修。

目前事故現場已排除，並恢復通行，但電桿遭撞後呈現折彎，雖未造成停電，但亟待維修；台電鳳山區營業處表示，將在1時30分停電搶修，因隔離受損線路需要，將有部分用戶停電。

台電公告，維修影響停電用戶，為大樹區中華路、中山路口一帶132戶停電，另通知水寮里、水安里、井腳里等三里長協助轉達停電資訊；另造成財損部分，台電將會向該名駕駛求償。

55歲黃姓男子今天上午駕駛拖板車行經高雄市大樹區中華路與中山路口時，疑轉彎時未注意內輪差，不慎擦撞台電電桿。記者陳弘逸／翻攝
55歲黃姓男子今天上午駕駛拖板車行經高雄市大樹區中華路與中山路口時，疑轉彎時未注意內輪差，不慎擦撞台電電桿。記者陳弘逸／翻攝
55歲黃姓男子今天上午駕駛拖板車行經高雄市大樹區中華路與中山路口時，疑轉彎時未注意內輪差，不慎擦撞台電電桿。記者陳弘逸／翻攝
55歲黃姓男子今天上午駕駛拖板車行經高雄市大樹區中華路與中山路口時，疑轉彎時未注意內輪差，不慎擦撞台電電桿。記者陳弘逸／翻攝
55歲黃姓男子今天上午駕駛拖板車行經高雄市大樹區中華路與中山路口時，疑轉彎時未注意內輪差，不慎擦撞台電電桿。記者陳弘逸／翻攝
55歲黃姓男子今天上午駕駛拖板車行經高雄市大樹區中華路與中山路口時，疑轉彎時未注意內輪差，不慎擦撞台電電桿。記者陳弘逸／翻攝
55歲黃姓男子今天上午駕駛拖板車行經高雄市大樹區中華路與中山路口時，疑轉彎時未注意內輪差，不慎擦撞台電電桿。記者陳弘逸／翻攝
55歲黃姓男子今天上午駕駛拖板車行經高雄市大樹區中華路與中山路口時，疑轉彎時未注意內輪差，不慎擦撞台電電桿。記者陳弘逸／翻攝
55歲黃姓男子今天上午駕駛拖板車行經高雄市大樹區中華路與中山路口時，疑轉彎時未注意內輪差，不慎擦撞台電電桿。記者陳弘逸／翻攝
55歲黃姓男子今天上午駕駛拖板車行經高雄市大樹區中華路與中山路口時，疑轉彎時未注意內輪差，不慎擦撞台電電桿。記者陳弘逸／翻攝

停電 台電

延伸閱讀

車撞損變壓器台南停電 住戶：飯煮到一半沒煮熟

台南南區停電760戶停電 台電：變壓器遭車撞擊

「抓到了」環團今質疑俄煤賣中火燒煤？台電說話了

門諾醫院與台電啟動希望種子計畫 供學生工讀機會

相關新聞

20噸拖板車不慎撞彎電杆 高雄132戶下午要停電搶修

55歲黃姓男子今天上午駕駛拖板車行經高雄市大樹區中華路與中山路口時，疑轉彎時未注意內輪差，不慎擦撞台電電桿，導致電桿折彎...

高雄電桿好倒楣！早上台電下午中華電信電桿輪番遭車撞

高雄市今天接連傳出電桿遭撞斷的事故，上午先是大樹區電桿遭大車撞彎，台電為搶修周邊132戶停電，目前尚未復電；未料下午仁武...

友善護蟹不分國家公園內外 屏東環盟為車城陸蟹交管

每年農曆6至10月是墾丁國家公園陸蟹媽媽到海邊釋幼高峰期，為不讓抱卵母蟹晚上過馬路遭車輛輾死，墾管處昨晚起一連3天在台2...

玩屏東！旅行社賺獎勵、自由行月月抽好禮黃金、iPhone

疫情趨緩，各景點湧現出遊潮，屏東縣府搭配交通部觀光局悠遊國旅補助，推出「FUN屏東／送客獎勵金月月抽好禮」，從7月1日起...

屏東楓港假日北返大塞怪它？公路局：超大車流量是主因

台1線屏東楓港北上路段10日大塞車，從白天堵到晚上狂塞7小時，民怨沸騰，有網友指是「屏鵝公路種樹百里提升計畫」施工造成；...

年度大潮水淹旗津 水利局：積水有改善

超級月亮引年度大潮，今天清晨台灣迎來最大滿月，也帶來今明兩天的年度大潮，高雄旗津地區因靠海、地勢低窪，出現海水倒灌路面狀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。