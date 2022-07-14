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年度大潮水淹旗津 水利局：積水有改善
超級月亮引年度大潮，今天清晨台灣迎來最大滿月，也帶來今明兩天的年度大潮，高雄旗津地區因靠海、地勢低窪，出現海水倒灌路面狀況，水淹進民宅，部分路段出現積水情形。水利局表示，從107年起著手改善排水設施，今年滿潮積水有明顯改善。
北汕里長黃福明表示，今年大概清晨兩點多開始倒灌，水深最高深時大約在腳踝以上，退水狀況每年都要視漲潮情形而定，今年約兩個多小時後慢慢消退。
水利局表示，每年農曆6至8月的15至18日是海水潮汐大潮期間旗津部份地區，如旗津國中後方北汕及南汕地勢相對較為低窪，每年這幾天滿潮位時，海水便會倒灌滿過路面，形成晴天路面有淺積水現象。一旦潮汐降低後，路面積水也會隨著自然消退。
水利局指出，自107年起已著手改善，今日清晨於旗津沿途巡視，滿潮積水情形有明顯改善，將持續調查水路，目前僅於廟前路、大關路等遇大潮較嚴重。必要時會先封住廟前路3條與外海銜接水路，及於大關路30巷底堤岸低窪處堆置沙包，再持續觀察倒灌的情形，有效阻水後再設置固定閘門。其中廟前路及大關路30巷採阻隔海水及截流的方式，設置截流井、閘門及堤岸加高等設施。另於上竹巷設置2座抽水站、渡船巷設置1座抽水站。
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