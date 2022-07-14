快訊

水不見了？太麻里「金崙溫泉」水位急降 在地居民矛頭指向它

陳時中戰隊成形！吳思瑤：莊瑞雄、林楚茵當發言人

「小綿羊」飆國道騎給警車追 女騎士被捕送辦至少罰款2萬9

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年度大潮水淹旗津 水利局：積水有改善

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
旗津聯興造船廠內抽水站抽水狀況。圖／高市水利局提供
旗津聯興造船廠內抽水站抽水狀況。圖／高市水利局提供

超級月亮引年度大潮，今天清晨台灣迎來最大滿月，也帶來今明兩天的年度大潮，高雄旗津地區因靠海、地勢低窪，出現海水倒灌路面狀況，水淹進民宅，部分路段出現積水情形。水利局表示，從107年起著手改善排水設施，今年滿潮積水有明顯改善。

北汕里長黃福明表示，今年大概清晨兩點多開始倒灌，水深最高深時大約在腳踝以上，退水狀況每年都要視漲潮情形而定，今年約兩個多小時後慢慢消退。

水利局表示，每年農曆6至8月的15至18日是海水潮汐大潮期間旗津部份地區，如旗津國中後方北汕及南汕地勢相對較為低窪，每年這幾天滿潮位時，海水便會倒灌滿過路面，形成晴天路面有淺積水現象。一旦潮汐降低後，路面積水也會隨著自然消退。

水利局指出，自107年起已著手改善，今日清晨於旗津沿途巡視，滿潮積水情形有明顯改善，將持續調查水路，目前僅於廟前路、大關路等遇大潮較嚴重。必要時會先封住廟前路3條與外海銜接水路，及於大關路30巷底堤岸低窪處堆置沙包，再持續觀察倒灌的情形，有效阻水後再設置固定閘門。其中廟前路及大關路30巷採阻隔海水及截流的方式，設置截流井、閘門及堤岸加高等設施。另於上竹巷設置2座抽水站、渡船巷設置1座抽水站。

旗津中洲二路80-8號簡易抽水站操作狀況。圖／高市水利局提供
旗津中洲二路80-8號簡易抽水站操作狀況。圖／高市水利局提供

超級月亮

延伸閱讀

國旅補助將開跑 茂管處邀觀光業者響應推優惠

中市府積極清淤溝渠防積水 盧秀燕視察感謝無名英雄

國4神岡聯絡道淹水遭批排水系統做半套 中市府澄清

大學生遊旗津遭竊2000元 事隔2周報案警不到1天就破案

相關新聞

20噸拖板車不慎撞彎電杆 高雄132戶下午要停電搶修

55歲黃姓男子今天上午駕駛拖板車行經高雄市大樹區中華路與中山路口時，疑轉彎時未注意內輪差，不慎擦撞台電電桿，導致電桿折彎...

玩屏東！旅行社賺獎勵、自由行月月抽好禮黃金、iPhone

疫情趨緩，各景點湧現出遊潮，屏東縣府搭配交通部觀光局悠遊國旅補助，推出「FUN屏東／送客獎勵金月月抽好禮」，從7月1日起...

屏東楓港假日北返大塞怪它？公路局：超大車流量是主因

台1線屏東楓港北上路段10日大塞車，從白天堵到晚上狂塞7小時，民怨沸騰，有網友指是「屏鵝公路種樹百里提升計畫」施工造成；...

年度大潮水淹旗津 水利局：積水有改善

超級月亮引年度大潮，今天清晨台灣迎來最大滿月，也帶來今明兩天的年度大潮，高雄旗津地區因靠海、地勢低窪，出現海水倒灌路面狀...

高市首條原民語報站公車 在茂林上路

搭公車也能聽到原住民語，高市首條原民語報站公車本周上路！公車路線H31從茂林多納里至旗山轉運站，沿途行經多個原民部落，以...

拚選舉？ 金門大橋預訂10月中旬通車

因行政院蘇貞昌院長關切金門大橋工程施工進度，交通部於今(14)日院會報告計畫執行情形。交通部簡報指出，金門大橋橋梁結構預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。