年度大潮水淹旗津 水利局：積水有改善

超級月亮引年度大潮，今天清晨台灣迎來最大滿月，也帶來今明兩天的年度大潮，高雄旗津地區因靠海、地勢低窪，出現海水倒灌路面狀況，水淹進民宅，部分路段出現積水情形。水利局表示，從107年起著手改善排水設施，今年滿潮積水有明顯改善。

北汕里長黃福明表示，今年大概清晨兩點多開始倒灌，水深最高深時大約在腳踝以上，退水狀況每年都要視漲潮情形而定，今年約兩個多小時後慢慢消退。

水利局表示，每年農曆6至8月的15至18日是海水潮汐大潮期間旗津部份地區，如旗津國中後方北汕及南汕地勢相對較為低窪，每年這幾天滿潮位時，海水便會倒灌滿過路面，形成晴天路面有淺積水現象。一旦潮汐降低後，路面積水也會隨著自然消退。