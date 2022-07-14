國旅補助將開跑 茂管處邀觀光業者響應推優惠

悠遊國旅補助15日開跑，茂林國家風景區管理處號召的「高雄觀光圈」業者配合推出優惠方案，搶攻國旅市場。另高雄市觀光局於16日推出旗津啤酒嘉年華活動，為當地帶來觀光人潮。

為推動高雄觀光產業，茂林國家風景區管理處籌組「高雄觀光圈」聯盟，邀觀光業者加入，預計9月成立。

交通部觀光局茂林國家風景區管理處今天發布新聞稿表示，配合悠遊國旅補助，「高雄觀光圈」業者也推出不少優惠方案，如御宿旅館集團最低折扣可達0元入住、翰品酒店加碼提供當次住宿折抵券，還有民宿業者送點心、冰品、花草茶等。

高雄市六龜區溫泉標章業者也推出「山城漫遊好禮贈」活動，以溫泉體驗加上手工染、製作茶包或愛玉DIY輕遊程為主的預約活動，部分業者及早預約還有新台幣500元折扣。

2022台北國際夏季旅展15日至18日在台北世貿一館舉行，茂管處也選出轄內特色旅遊及在地農特產品參展，並加碼五星級飯店住宿券及高級飯店雙人套餐券等消費滿額抽獎活動，推廣高屏深度旅遊。

高雄市觀光局則於旗津推出一系列活動，包括9日登場的旗津黑沙玩藝節，首週末就為旗津帶來大量遊客，相較於前個週末，旅客成長8成。另觀光局16日還將舉行旗津啤酒嘉年華活動，並邀韓國藝人具俊曄等人參與。

觀光局表示，高雄市在暑期還有許多活動，如2022台灣文博會、大港閱冰、高雄日嚐366、海洋派對及全國鹹酥雞嘉年華等活動，民間業者如義大世界也自行推出啤酒節活動，希望為高雄帶來更多觀光人潮。