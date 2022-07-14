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高市首條原民語報站公車 在茂林上路

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高市首條原民語報站公車本周上路，公車路線H31從茂林多納里至旗山轉運站，加入原住民族語播報站名。記者林巧璉／翻攝
高市首條原民語報站公車本周上路，公車路線H31從茂林多納里至旗山轉運站，加入原住民族語播報站名。記者林巧璉／翻攝

公車也能聽到原住民語，高市首條原民語報站公車本周上路！公車路線H31從茂林多納里至旗山轉運站，沿途行經多個原民部落，以魯凱族茂林語、萬山語、多納語播報站名，讓原民MOMO（長者）更便利。駕駛長也穿上原住民族背心，增添原民特色。

H31一天有三班次往返，除了停靠不少觀光景點，也會行經衛福部旗山醫院、美濃衛生所，不少部落耆老搭車就醫。巿議員范織欽表示，台灣大眾運輸廣播多以中、英、台、客等四語播報，忽視原住民族語。

范織欽推動「公車站名正義」，除了更方便部落原住民鄉親搭乘外，也能讓遊客多認識原住民族文化。希望未來有更多條原住民族語播報路線，包括小港、前鎮、鳳山、大寮等都會區原住民人口集中多，都可考慮設置。

交通局表示，未來將推出更多原住民語報站公車路線，包括桃源、那瑪夏鄉等，依照不同地區，將會有不同的族語播報。

交通局長張淑娟表示，H31路線的原民語依照區域不同而變化，從茂林風景區入口、茂林區公所、達達拉、茂林消防分隊等站為茂林語；到了萬山里、鳳梨社區、龍頭山風景區則為萬山語；蛇頭山觀景台、多納古戰場則是多納語播報

范織欽也說，依「大眾運輸工具播音語言平等保障法」第六條規定，原住民族地區應增加地方通行語播音。過去因語言平等保障法，大眾運輸工具廣播除了國語外，也加入台語、客語，但長期忽視原住民族語。

高市首條原民語報站公車本周上路，公車路線H31從茂林多納里至旗山轉運站，加入原住民族語播報站名。記者林巧璉／翻攝
高市首條原民語報站公車本周上路，公車路線H31從茂林多納里至旗山轉運站，加入原住民族語播報站名。記者林巧璉／翻攝

原住民語 公車 語言

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