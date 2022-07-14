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經濟部公告展覽補助 高市也提供補助最高80萬

中央社／ 高雄14日電

經濟部國貿局公告111年展覽補助，高雄市經發局今天表示，市府會展推動辦公室提供單一窗口諮詢服務與協助，同時也提供會展補助最高80萬元，盼與中央一起帶動高雄會展產業復甦。

為振興會展產業，經濟部國貿局公告111年展覽補助，依攤位數加碼補助國內展覽上限新台幣200萬元、國際展覽最高500萬元。

高雄市政府經發局今天發布新聞稿表示，市府會展推動辦公室將提供單一窗口諮詢服務與協助，同時也提供會展補助最高80萬元。

經發局指出，根據「高雄市獎勵會議展覽活動實施辦法」，在高雄舉辦2天以上會展活動即可申請補助，其中國際會議、研討會及展覽滿100人，或參展攤數超過100攤並符合相關規定者，得依狀況補助10萬至80萬元。

此外，國內外活動參與人數滿300人，或展覽達80攤、外縣市企業會議活動逾200人以上者，補助5萬至30萬元。

經發局長廖泰翔說，市長陳其邁上任後推動亞灣5GAIoT創新園區，其中高雄展覽館實踐展覽科技化與線上會展技術，去年透過經濟部支持，委由資策會整合國內網通業者能量，已將高展館打造為國內首座有5G專網的智慧會展場館。

廖泰翔說，市府重視會展產業並設有「會展推動辦公室」，整合軟硬體產業鏈促進產業交流與發展，並提供單一窗口諮詢服務。

此外，市府也舉辦產業交流座談會傾聽業者需求，媒合會展業者與潛力買家，爭取更多會展活動落腳高雄；去年至今共吸引62個主辦單位來高雄舉辦活動，帶動逾6000萬元商機。

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