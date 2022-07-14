軍醫藏50年金門砲彈被妻打掃清出 驚動軍方防爆小組

高雄市一名袁姓婦人在家中打掃時，清出曾在金門當軍醫現已失智的丈夫珍藏50年的金門砲彈，因不知砲彈是否會爆炸，搬出家門口，警方接獲里長通報，緊急轉知八軍團，軍方防爆小組全副武裝趕至，發現砲彈無底火，「假炸彈」讓眾人虛驚一場。

三民二警分局民族派出所警方11日下午3時30許，接獲家住灣中街巷弄的袁姓婦人（71歲）轄區里長通報，指袁婦在家中清出一枚砲彈，請求警方協助。

警方趕抵現場，發現袁婦將砲彈擺在家門口，圓柱體的砲彈外觀鏽蝕，警方唯恐發生爆炸之虞，隨即封鎖現場，並通報軍方八軍團處理。

軍方防爆小組全副武裝趕抵，檢視該枚近1公尺長的「砲彈」，研判為八二三炮戰期間，共軍攻打金門的加農122砲彈宣傳的彈頭，內部無任何底火，僅外觀有些許擦痕，是「假炸彈」，讓在場人虛驚一場。

袁婦向警方表示，該枚砲彈是曾在金門駐地當軍醫的毛姓丈夫（93歲），因退伍後，從金門帶回的紀念品，丈夫一直珍藏在家中廚房的一隅。因丈夫已失智，她清理打掃家裡時，曾問過丈夫是否砲彈會爆炸，但丈夫無法正確表達，因擔心砲彈爆炸會傷人，於是搬出家中，通知里長。