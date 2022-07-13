忘憂系美景 屏東雙流瀑布7月15日重新開放 

疫情趨緩，走訪大自然，位在屏東縣獅子鄉的雙流森林遊樂園區將從7月15日重新開放！園區提升瀑布平台舒適、安全性，去年封閉瀑布區域展開整建工程，將以嶄新風貌呈現在大家眼前。

林務局屏東林管理處指出，雙流瀑布是遊樂區瀑布步道終點，也常是遊客主要目的地。瀑布平台長年受水氣及遊客踩踏，有整建維修的必要。為強化設施的安全性，此次整建工程以不增加結構負擔下，達成擴大瀑布平台範圍、增設休憩區域及加強結構安全等目標。

也力求視覺穿透及耐候性，採取兼具強度佳及視覺軟性的材料。遊客常接觸的扶手及座椅選用國產材，予人溫暖且自然的感受。屏東林管處表示，「瀑布平台整建工程」完工重新啟用，提供與自然相融，更重要的是提升遊憩舒適性全性。

疫情趨緩，加上暑假來臨，邀請大家走進雙流國家森林遊樂區，感受涼風吹拂，親子型遊客可走「瀑布步道」沿溪而行，沿途可欣賞溪流生態及兩岸森林景致，終點是知名的「雙流瀑布」，充沛的陰離子令人心曠神怡，夏季更是氣勢磅薄。

「沿山步道」行經吊橋，一覽平常看不到的樹冠層結構。喜愛爬山的遊客，可挑戰「帽子山步道」，至園區制高點將美景盡收眼底；也可選擇「白榕步道」感受一樹成林的熱帶季風林景致，步道入口及路徑旁還可發現排灣族的矮牆遺址。