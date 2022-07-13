快訊

21歲絲襪妹租紅牌重機追撞前車 不滿影片外流：一堆酸民言論

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小琉球沙灘堆放獨木舟 學者憂影響海龜媽媽產卵盼守護

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東海生館海龜專家李宗賢昨晚在小琉球中澳沙灘做紀錄時，發現有綠蠵龜媽媽爬上岸時撞到擺放在沙灘的獨木舟，干擾到正處繁殖期海龜媽媽產卵，盼相關單位正視。圖／屏東海生館提供
屏東海生館海龜專家李宗賢昨晚在小琉球中澳沙灘做紀錄時，發現有綠蠵龜媽媽爬上岸時撞到擺放在沙灘的獨木舟，干擾到正處繁殖期海龜媽媽產卵，盼相關單位正視。圖／屏東海生館提供

疫情趨緩，屏東縣離島琉球鄉湧入大量遊客，屏東海生館海龜專家李宗賢昨在小琉球中澳沙灘做紀錄時，發現有綠蠵龜媽媽爬上岸時撞到擺放在沙灘的獨木舟，干擾到正處繁殖期海龜媽媽產卵，盼相關單位正視、一起守護。

海龜專家李宗賢說，昨天晚間在琉球中澳沙灘紀錄時，綠蠵龜媽媽爬上岸時，撞到擺放在沙灘上獨木舟、遊憩設施。海龜繁殖季節在每年5到10月，當沙灘產卵的棲地遭破壞，是全球海龜保育工作重要議題。沙灘擺放獨木舟、遊憩設施，恐影響海龜產卵，當小海龜孵化，也會影響小海龜往海裡路徑，恐會被障礙物纏繞、無法往外海跑，也會增加被掠食者吃掉機會。

李宗賢說，海龜是晚間上岸產卵，希望將沙灘環境恢復友善海龜。另外人造的光源也是一大問題，路燈角度、燈照方式，燈照得到人走路地方會亮，不要往沙灘照，光會干擾海龜生蛋，孵化後往海裡跑，燈光會影響跑錯方向。

屏東縣府海洋及漁業事務所指出，縣府根據2010年調查報告，公告肚仔坪、蛤板灣是海龜重要棲地，可以依野保法開罰。中澳沙灘不在公告內，但仍可依海岸管理辦法裁處，但需證明業者有長期占用行為，請鵬管處蒐證後送縣府裁處。

鵬管處琉球管理站主任蘇瑞芳說，琉球鄉列管獨木舟業者有14家，會持續與業者溝通，在非營業時間將器具帶回店家、或放置在遠離沙灘及綠蠵龜產卵處。中澳沙灘屬國有財產署公有土地，是公共使用的開放沙灘，也會與縣府等相關單位加強橫向聯繫。

屏東海生館海龜專家李宗賢昨晚在小琉球中澳沙灘做紀錄時，發現有綠蠵龜媽媽爬上岸時撞到擺放在沙灘的獨木舟，干擾到正處繁殖期海龜媽媽產卵，盼相關單位正視。圖／屏東海生館提供
屏東海生館海龜專家李宗賢昨晚在小琉球中澳沙灘做紀錄時，發現有綠蠵龜媽媽爬上岸時撞到擺放在沙灘的獨木舟，干擾到正處繁殖期海龜媽媽產卵，盼相關單位正視。圖／屏東海生館提供
屏東海生館海龜專家李宗賢昨晚在小琉球中澳沙灘做紀錄時，發現有綠蠵龜媽媽爬上岸時撞到擺放在沙灘的獨木舟，干擾到正處繁殖期海龜媽媽產卵，盼相關單位正視。圖／屏東海生館提供
屏東海生館海龜專家李宗賢昨晚在小琉球中澳沙灘做紀錄時，發現有綠蠵龜媽媽爬上岸時撞到擺放在沙灘的獨木舟，干擾到正處繁殖期海龜媽媽產卵，盼相關單位正視。圖／屏東海生館提供

海龜 沙灘 小琉球

延伸閱讀

小琉球母龜上岸生蛋遭干擾 學者心疼盼劃設保護區

中職／李宗賢妨礙跑壘釀失分 丘昌榮：要拉開安全距離

中職／一個「有」字釀成烏龍挑戰 丘總認「我的問題」

中職／獅版泰迪沒有過 兄弟版泰迪已兩度投不滿4局

相關新聞

高雄捷運岡山路竹2階B段環評過關 可望7年後全線通車

行政院環保署今天召開視訊會議審查「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二B階段）環境影響說明書」，順利通過環評委員會...

小琉球沙灘堆放獨木舟 學者憂影響海龜媽媽產卵盼守護

疫情趨緩，屏東縣離島琉球鄉湧入大量遊客，屏東海生館海龜專家李宗賢昨在小琉球中澳沙灘做紀錄時，發現有綠蠵龜媽媽爬上岸時撞到...

影／金門料羅港區圍堤造地 17公頃新生地耗資12.4億

「料羅港區北碼頭區圍堤造地工程」今天舉行開工動土典禮，工程採分區填築方式，增建料羅港區近17公頃的新生土地，總工程經費為...

再現忘憂系美景 雙流瀑布15日重新開放

屏東縣獅子鄉的雙流國家森林遊樂區，通往雙流瀑布步道，經封閉區域進行整建工程，在15日重新開放，提升瀑布平台的舒適安全性，...

不滿高雄大社石化區降乙編案延宕 居民向內政部提訴願

高雄大社石化工業區降乙編案送入內政部3年沒有結論，環團人士不滿9家石化廠持續危害居民健康，昨向內政部營建署提出訴願，今早...

2022屏東空中嘉年華 「上面視野」鳥瞰山海美景

從空中視野看屏東山海美景，屏東縣府七月起規畫系列屏東空中嘉年華活動，7月22日到24日在恆春機場正式揭幕，並首度邀請超輕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。