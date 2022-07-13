小琉球沙灘堆放獨木舟 學者憂影響海龜媽媽產卵盼守護

疫情趨緩，屏東縣離島琉球鄉湧入大量遊客，屏東海生館海龜專家李宗賢昨在小琉球中澳沙灘做紀錄時，發現有綠蠵龜媽媽爬上岸時撞到擺放在沙灘的獨木舟，干擾到正處繁殖期海龜媽媽產卵，盼相關單位正視、一起守護。

海龜專家李宗賢說，昨天晚間在琉球中澳沙灘紀錄時，綠蠵龜媽媽爬上岸時，撞到擺放在沙灘上獨木舟、遊憩設施。海龜繁殖季節在每年5到10月，當沙灘產卵的棲地遭破壞，是全球海龜保育工作重要議題。沙灘擺放獨木舟、遊憩設施，恐影響海龜產卵，當小海龜孵化，也會影響小海龜往海裡路徑，恐會被障礙物纏繞、無法往外海跑，也會增加被掠食者吃掉機會。

李宗賢說，海龜是晚間上岸產卵，希望將沙灘環境恢復友善海龜。另外人造的光源也是一大問題，路燈角度、燈照方式，燈照得到人走路地方會亮，不要往沙灘照，光會干擾海龜生蛋，孵化後往海裡跑，燈光會影響跑錯方向。

屏東縣府海洋及漁業事務所指出，縣府根據2010年調查報告，公告肚仔坪、蛤板灣是海龜重要棲地，可以依野保法開罰。中澳沙灘不在公告內，但仍可依海岸管理辦法裁處，但需證明業者有長期占用行為，請鵬管處蒐證後送縣府裁處。